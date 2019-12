Unbekannter zerkratzt Autos in Nordstadt und Stadtmitte

Stadtmitte

In Wolfsburg geht scheinbar ein Autokratzer um. In den vergangenen Tagen erstatteten gleich fünf Autobesitzer bei der Polizei Strafanzeigen, weil Unbekannte ihre Fahrzeuge beschädigt hatten. Alle Fälle waren in der Nordstadt. Am Samstag gab es außerdem zwei solcher Taten in der Innenstadt: Ein Opfer ist Dustin Schmitt. Er parkte am Samstag gegen 14 Uhr sein Auto im Fontanehof. Als er nach ungefähr einer Stunde wieder kam, entdeckte der Wolfsburger an seinem Golf GTI TCR tiefe Kratzer. Er ist stinksauer und erstattet deshalb Anzeige bei der Polizei.

Auch der Golf von Dustin Schmitt ist betroffen

Tiefe Kratzer an der Hintertür

An der hinteren Beifahrertür sind tiefe Kratzer zu sehen. An einer Stelle muss der Unbekannte den Gegenstand besonders tief hineingedrückt haben. Die Kratzer zu beseitigen, koste zwischen 300 bis 700 Euro, schätzt der junge Mann. Schmitt machte Fotos von den Schäden und postete sie sofort bei Facebook, um zu sehen, ob er Einzelfall war oder ob es noch mehr Betroffene gebe.

Auch ein Golf Variant ist betroffen

Es dauerte nicht lange, da meldete sich eine Frau, die ihren Golf Variant ganz in der Nähe abgestellt hatte. Auch sie stand dort zwischen 14 und 15 Uhr, auch ihr Auto wurde zerkratzt. Aber im Frontbereich. Wahrscheinlich hatte der Täter schlechte Laune und musste sich an irgendetwas abreagieren, vermutet Dustin Schmitt. „Was in manchen Köpfen vorgeht, ist unglaublich.“

Viele Taten in der Nordstadt

Die Taten in der Nordstadt erfolgten an verschiedenen Tagen – zwischen Mittwoch bis Samstag, so die Wolfsburger Polizei. Die Fahrzeuge waren in der Örtzestraße und Drömlingstraße geparkt. In der Nacht zu Samstag wurde im Bartenslebenring (Tiergartenbreite) ein Auto zerkratzt.

Von Sylvia Telge