Wolfsburg

Ein Unbekannter hat vier Lieferfahrzeuge einer Pizzeria in Wolfsburg beschädigt. Die Lieferwagen waren am Samstag gegen 0 Uhr ordnungsgemäß an der Kantallee geparkt worden. Am Morgen bemerkte der Geschäftsführer gegen 8.15 Uhr, dass alle Fahrzeug am linken Außenspiegel beschädigt waren. Alle Außenspiegel wurden überstreckt und die Verkleidungen waren abgebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 05361-46460

Von der Redaktion