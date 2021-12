Wolfsburg

Ein unbekannter Steinewerfer hat am frühen Montagmorgen in Wolfsburg Fensterscheiben eingeworfen. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf mindestens 500 Euro. Gegen 1.30 Uhr alarmierte eine Wohnungsinhaberin aus der Gustav-Freytag-Straße die Polizei, gut zehn Minuten später meldete sich ein Ehepaar aus der Roseggerstraße. In beiden Fällen wurde mittels eines Steins die Scheiben von zwei Fenstern beschädigt.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Rufnummer 05361/4646-0.

Von der Redaktion