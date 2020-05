Wolfsburg

Ein grauer VW Multivan Startline wurde in der Nacht zum Freitag in der Stadtmitte gestolen. Der 71 Jahre alte Eigentümer hatte seinen zwölf Jahre alten VW-Bus am Donnerstagnachmittag ordnungsgemäß verschlossen auf einem Gemeinschaftsparkplatz an der Straße Am Mühlengraben abgestellt. Am Freitagmorgen gegen 8.30 Uhr musste er feststellen, dass sein Multivan verschwunden war.

Der durch den Diebstahl entstandene Schaden dürfte sich auf 7500 Euro belaufen. Bereits zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag verschwand in der Beuthener Straße am Laagberg ein roter VW Caddy. Ein Tatzusammenhang zu dem Diebstahl des VW Multivan kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner, Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer (05361) 46460.

