Sauerei: Unbekannte laden Müll am Detmeroder Teich ab

Ein kaputter Kindersitz, eine Küchenspüle, Schranktüren und Spielgerät: Am Wegrand in der Nähe des Detmeroder Teichs hat jemand seinen Müll „entsorgt“ – oder besser gesagt, die Sorge auf andere abgewälzt, denn nun muss die städtische Abfallwirtschaft (WAS) eingreifen, und das nicht zum ersten Mal.

Passant schimpft auf die Naturschänder

„Auf dem Haufen liegen eine ganze Menge Schuhe und Stiefel. Mit jedem einzelnen müsste man die Leute, die ihren Unrat in der Natur entsorgen, treten, bis die Sohle abfällt“, echauffiert sich ein 42-jähriger Passant über den Anblick.

Jährlich über 30 000 Euro Schaden

Inzwischen ist die Stadt Wolfsburg über das Ärgernis informiert. „Die WAS wird die Entsorgung übernehmen“, erklärt Stadtsprecherin Elke Wichmann. Leider seien solche „wilden Müllablagerungen“ keine Ausnahme. Im Jahr 2018 gab es 140 solcher Vorfälle. Sie kosteten die Stadt rund 32 000 Euro.

Die L294 (Hintergrund) liegt nicht fern – Ortsbürgermeister Ralf Mühlisch hat deshalb den Verdacht, dass die Täter keine Wolfsburger sind. Quelle: privat

Die Stelle am Detmeroder Teich wird übrigens häufiger zum illegalen Müllabladen entsorgt, weiß Detmerodes Ortsbürgermeister Ralf Mühlisch. Von der L 294 aus Richtung Hattorf kommend, müsse man schließlich nur kurz ranfahren. Der Weg, der dort zum Teich, einem Sportclub und einer Kleingartenkolonie führe, sei zwar tagsüber belebt – „aber vor der Früh- oder nach der Spätschicht kann man da sicher unbemerkt bleiben.“

„In Helmstedt wird man den Müll nicht so gut los wie hier“

Dabei vermutet Mühlisch, dass die Übeltäter keine Wolfsburger sind. In Helmstedt sei die Müllentsorgung weniger komfortabel organisiert. Dort gibt es auf Restmüll zum Beispiel Gewichtsgebühren, auch wenn die in den letzten Jahren gesunken sind. Mühlisch erinnert sich an Zeiten, als VW-Arbeiter ihren Restmüll mit zur Arbeit bringen und hier entsorgen durften. „Ich will den Helmstedtern ja nichts unterstellen, aber dort wird man den Müll nicht so gut los wie hier ...“

