Wolfsburg

Bei Nacht und Nebel klauten Unbekannte alle vier Räder eines parkenden Audi A5 Sportback. Der 26-jährige Besitzer hatte sein Auto am Dienstagabend gegen 22 Uhr auf dem VW Parkplatz bei Tor 17 an der Heinrich-Nordhoff-Straße ordnungsgemäß abgestellt. Als er am Mittwochmorgen gegen 5.40 Uhr zu seinem Audi zurückkam, fand er diesen auf Backsteinen aufgebockt vor. Alle vier Räder waren verschwunden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 1.000 Euro.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

Von Niklas Jan Engelking