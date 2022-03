Wolfsburg

Seit Jahren will die Stadt den Robert-Koch-Platz umgestalten, schon Anfang 2019 ließ sie dafür Bäume fällen. Seitdem ist nichts mehr passiert. Nun sollen die Arbeiten an dem Platz vor der Ostfalia Hochschule endlich beginnen. Doch schon zum Start gibt es eine schlechte Nachricht: Der Umbau wird deutlich teurer als gedacht.

Preise für Holz- und Stahlbau sind gestiegen

Seit Anfang 2022 liegen der Stadt die Angebote der Baufirmen vor. Das Ergebnis: Die Kosten für die Umgestaltung liegen 442.500 Euro über dem vom Rat beschlossenen Kostenrahmen. „Dieses ist insbesondere auf die deutlichen Baupreissteigerungen unter anderem für den Holz- und Stahlbau zurückzuführen“, erklärt die Stadt in einer Mitteilung.

Gestiegene Kosten: Sie sorgen für Verzögerungen am Robert-Koch-Platz. Quelle: Roland Hermstein

Weil die Baustoffpreise unkalkulierbar bleiben, will die Stadt aber trotzdem an den Plänen für den Umbau festhalten. Der entsprechende Mehrkostenbeschluss soll am kommenden Dienstag, 8. März, Thema im Ortsrat Stadtmitte sein. Noch in diesem Monat soll dann auch der Rat über den Beschluss entscheiden. Stimmt die Politik zu, will die Stadt eine Baufirma beauftragen, um noch im Mai mit der Umgestaltung beginnen zu können – eigentlich sollten die Arbeiten schon in diesem Monat starten.

Verzögert sich der Umbau, verfallen Fördermittel

Dass die Stadt auf einen zeitnahen Baubeginn pocht, hat noch zwei weitere Gründe: Zum einen hat die Verwaltung für die Umgestaltung des Platzes Fördermittel eingeplant, die bei einer Verzögerung verfallen würden. Zum anderen ist die Umgestaltung mit den Bauarbeiten an der benachbarten Ostfalia Hochschule abgestimmt. Die saniert das ehemalige Ordnungsamt. Außerdem will sie in diesem Jahr den Neubau für die Fakultät Gesundheitswesen fertigstellen und die Außenanlagen herrichten.

Das ehemalige Ordnungsamt: Die Ostfalia saniert das Gebäude zurzeit. Quelle: Roland Hermstein

„Ich hoffe, dass wir trotz der Mehrkosten den Robert-Koch-Platz zeitnah als qualitätsvolle und ökologische Grünfläche umgestalten können, die zum Verweilen einlädt. Zudem wird der Platz als zentraler Campus für die Studierenden das Handwerkerviertel beleben“, sagt Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide.

Schon 2021 beschloss der Rat eine Vorlage über Mehrkosten für die Umgestaltung, um Baupreissteigerungen und zusätzliche Planungskosten abzudecken. Doch auch die darüber zusätzlich zur Verfügung stehenden Mittel reichen nicht mehr aus.

Die Stadt hat die Pläne 2021 nochmal verändert

An den Plänen für die Umgestaltung soll sich durch den neuen Beschluss nichts ändern. Im vergangenen Jahr hatte die Stadt sie hinsichtlich klimatischer und ökologischer Aspekte nochmal verändert.

Eine zentrale Rolle spielt dabei die große Rasenfläche. Da sie tiefer liegt, hat sie laut der Verwaltung eine hohe Regenwasserspeicherkapazität und soll als Einstauraum für den Großteil des Platzes dienen. An der östlichen und westlichen Seite des Platzes will die Stadt außerdem weitere Bäume pflanzen, um zu verhindern, dass sich die befestigte Fläche im Sommer aufheizt.

Es soll mehr Bäume und Sträucher geben als ursprünglich geplant

Insgesamt will die Stadt die Rasenfläche vergrößern und mehr Sträucher und Bäume pflanzen als ursprünglich geplant.

Die neuen Gesamtkosten beziffert die Stadt auf 3.002.400 Euro. Durch Bund und Land sollen sich rund 1,3 Millionen Euro an Städtebauförderung kofinanzieren lassen.