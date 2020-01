Nordkopf-Planungen: Wolfsburger sollen mitreden können

Wolfsburg

Die Nordkopf-Planung kommt in die Gänge: In wenigen Monaten soll das erste Teilprojekt des Zukunftsquartiers bereits sichtbar sein. Die gute Nachricht: Die Wolfsburger sollen im Zuge eines Öffentlichkeitsverfahrens mitreden können. Doch was sind eigentlich die größten Wünsche der Bürger aus der VW-Stadt? Eine Online-Umfrage soll darüber jetzt Aufschluss geben. Reden Sie mit!

Was fehlt in der City ganz konkret?

Hier auf waz-online.de können Sie Ihre Meinung sagen. Benötigt Wolfsburg etwa eine größere Auswahl an Gastronomie sowie Geschäften? Oder fehlen eher Freizeitangebote? Im Zukunftsquartier im Bereich Nordkopf-Handwerkerviertel-Porschestraße sollen aber auch Wohnungen, Büros und Hotels entstehen – ist es dieser Bereich, der in erster Linie ergänzt werden sollte? Nicht zu vergessen: zukunftsgerichtete Mobilitäts- und Digitallösungen stehen bei den Planungen ebenfalls im Fokus.

Mangel an Handels- und Büroflächen

Fest steht: Am Nordkopf fehlen Handels- und Büroflächen. „Viele Unternehmen suchen händeringend nach geeigneten Büroflächen, die heutigen Ansprüchen gerecht werden. Die Büros sollen oft da sein, wo das Leben pulsiert und nicht mehr unbedingt in der Peripherie“,erklärte Manfred Günterberg von der Wolfsburg AG kürzlich in einem Interview. Und trotz City-Galerie, DOW und der Einkaufsmeile Porschestraße gibt es auch immer wieder Nachfrage nach bestimmten Handelsflächen.

Wohnungsknappheit ist ein Problem

Ein großes Problem ist zudem die Wohnungsknappheit. Die Leerstandsquote liegt bei unter einem Prozent. Das bedeutet praktisch Vollvermietung. Um die Innenstadt lebendig zu halten, und nicht nur einseitig Büros und Handelsflächen anzusiedeln, sind neue Wohnungen ein Muss. Wird die Aufenthaltsqualität dann auch noch durch neue Restaurants und Freizeitangebote verbessert, dürfte die Nachfrage auch weiterhin da sein.

Spannend werden die Nordkopf-Planungen allemal, zumal mit den Kopenhagener Büros Henning Larsen Architects und Gehl Architects zwei renommierte Gestalter an Bord geholt wurden, die beispielsweise New York einen neuen Times Square geschenkt, in Danzig die Kaiserliche Werft umgestaltet und das spektakuläre Gebäude des „Spiegel“ in der Hamburger Hafencity konzipiert haben.

Bürgerbeteiligung soll große Rolle spielen

Die Bürgerbeteiligung am Zukunftsquartier soll laut Oberbürgermeister Klaus Mohrs ( SPD) eine große Rolle spielen. Bei der WAZ-Umfrage können die Wolfsburger jetzt vorab sagen, welche Bereiche für Sie besonders wichtig sind: Stimmen Sie bei der Umfrage auf www.waz-online.de deshalb jetzt mit ab!





Von Michael Lieb