Wolfsburg

Die HNO-Ärzte Sebastian Schütz und Olaf von Boehn bieten in ihrer Praxis in der Porschestraße offenes Impfen ohne Termin an. Am Montag war der Andrang so groß, dass die Warteschlange durch das Treppenhaus ging und einige Menschen sogar in der Fuzo standen. Dabei warteten die meisten Wolfsburger geduldig auf die Booster-Impfung. Doch warum frischen sie ihren Impfschutz auf? Die WAZ hat bei Wartenden nachgefragt.

Lange Warteschlange vor der HNO-Praxis: Viele Wolfsburger warteten auf ihre Auffrischungsimpfung. Quelle: Britta Schulze

Darum lassen sich Wolfsburger boostern

Jessica Riel (30), Fallersleben:

„Unser Sohn wird bald ein Jahr und wir haben eine große Familie. Und diese Menschen möchte ich besonders schützen.“

„Ich möchte meine Familie, besonders meinen kleinen Sohn schützen“: Jessica Riel aus Fallersleben wartet auf die Booster-Impfung. Quelle: Britta Schulze

Marcello D’Amora, (60), Wolfsburg:

„Ich freue mich, wenn ich geboostert bin. Dennoch darf man nicht locker mit dem Virus umgehen, deshalb lasse ich mich noch weiter testen.“

„Lasse mich trotz Booster-Impfung weiter testen“: Marcello D’Amora wartet auf die Auffrischungsimpfung. Quelle: Britta Schulze

Anita D’Amora (59), Wolfsburg:

„Ich vertraue den Impfstoffen und den Ärzten, daher war es für mich logisch, dass ich mich wieder impfen lasse.“

„Vertraue den Impfstoffen voll und ganz“: Anita D’Amora aus Wolfsburg ist das Gegenteil von Impfgegnern. Quelle: Britta Schulze

Patrik Karwath (32), Fallersleben:

„Die 2G plus Regel ist umständlich und mit der Booster-Impfung spare ich viel Zeit, da das Testen wegfällt.“

„Sicherheit und Zeitersparnis“: Aus diesen Gründen ließ sich Patrick Karwath aus Fallersleben impfen. Quelle: Britta Schulze

Roswitha Stuchlik (80), Ehmen:

„Ich fühle mich noch geschützt, aber die Auffrischungsimpfung ist sinnvoll und somit kommen wir eventuell schneller aus der Pandemie.“

„Mit der Booster-Impfung aus der Pandemie“: Roswitha Stuchlik wartet auf die Auffrischungsimpfung. Quelle: Britta Schulze

Fredy Grauerholz (78), Wolfsburg:

„Ich möchte meinen Impfschutz auffrischen, weil ich in die Türkei fliegen will und mich im Urlaub noch sicherer fühlen möchte.“

„Ich lasse mich für den Urlaub boostern“: Fredy Grauerholz aus Wolfsburg fliegt in die Türkei. Quelle: Britta Schulze

Von Ann Kathrin Wucherpfennig