Wolfsburg

Wieder wird auf dem Weihnachtsmarkt in Wolfsburg umgebaut: Manche Schausteller haben wegen der 2G-plus-Regel ihre Zelte in der Fuzo abgebrochen. Einige Beschicker, die Essen verkaufen, machen ab Freitag wieder auf. Dann darf die Bratwurst allerdings nicht am Stand, sondern in einiger Entfernung verzehrt werden. Die WAZ hat sich umgehört, was die Besucher vom To-go-Angebot halten.

Nicole Schuhr (30), Wolfsburg:

„Der Umbau ist schade für die Schausteller. Ich hätte mich für den Besuch des Weihnachtsmarktes testen lassen, deshalb hole ich mir auch etwas ab.“

Jens Apel (56), Gifhorn:

„Der Markt gehört zu Weihnachten, daher wäre ein kompletter Abbau richtig ärgerlich. Um die Schausteller zu unterstützen, werde ich mir Krakauer bestellen.“

Rebecca Behrens (34), Gifhorn:

„Der Umbau ist schade für die Kinder, da der Markt bereits letztes Jahr ausgefallen ist. Daher nutzen wir das To-Go-Angebot auf jeden Fall.“

Paul Dolmer (30), Wolfsburg:

„Das Konzept zum Mitnehmen ist besser als eine Absage wie in anderen Städten. Demnach werde ich bestimmt hingehen.“

Monika Klasen (56), Danndorf:

„Der Umbau ist deprimierend, aber besser als die komplette Schließung. Und schließlich will sich ja keiner anstecken.“

Von Ann Kathrin Wucherpfennig