Wolfsburg

Die VW-Currywurst ist über die Grenzen hinaus bekannt und nicht nur bei den VW-Arbeitern ein beliebter Klassiker. Volkswagen hat jetzt entschieden, die Currywurst in einer ihrer Kantinen vom Speiseplan zu streichen. Hintergrund der Aktion: VW möchte in der Kantine im VW-Markenhochhaus nur noch fleischfreie Gerichte anbieten. In allen anderen Kantinen des Werks wird weiterhin die beliebte Currywurst angeboten. Seit dieser Ankündigung von VW spricht ganz Wolfsburg über dieses Thema.

Die Currywurst zählt zu einem der beliebtesten Fastfood-Gerichte Deutschlands. Viele Restaurants, Imbisswagen und Gaststätten haben das Gericht auf ihrer Speisekarte stehen. Die WAZ möchte von ihren Leserinnen und Lesern gerne wissen: Wo gibt es außerhalb des VW-Geländes die beste Currywurst in Wolfsburg?

Umfrage:

Die Auflösung dieser Umfrage werden wir in den kommenden Tagen in der WAZ und online veröffentlichen.

Von der Redaktion