Umfrage: Stadt beteiligt Wolfsburger an Gestaltung von Online-Portal

Die Stadt Wolfsburger will auf einer digitalen Bürgerplattform unter anderem Informationen über Beratungs- und Weiterbildungsangebote oder Kitas und Schulen bündeln. Bei der Entwicklung sollen die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger mitreden dürfen. Die Stadt hat dazu eine Onlineumfrage gestartet. Noch einschließlich Freitag, 30. April, kann man unter wolfsburg.de/werwaswob daran teilnehmen.

Stadt will Bedürfnisse der Bürgerschaft ermitteln

„Damit gut gemeintes nicht später an der Realität scheitert, ist es notwendig, unsere Bürger*innen direkt in die Plattformgestaltung und -umsetzung einzubeziehen“, erläutert Petra Ringmann, Leiterin des Strategischen Bildungsmanagements. „Partizipation ist in der Entwicklung einer Plattform nicht nur sinnvoll, um Systeme zu entwickeln, die einfach zu benutzen sind, sondern auch, um zu erkennen, was ihre Nutzer*innen genau benötigen.“ Das verbessere die Akzeptanz bei der Einführung der Plattform.

Das Bildungsbüro der Stadt Wolfsburg entwickelt im Bildungs-Netzwerk zurzeit eine digitale Plattform mit gebündelten Informationen zu Bildungs-, Freizeit- und Beratungsangeboten in Wolfsburg. Sie soll die digitalen Angebote der Stadt Wolfsburg ergänzen und voraussichtlich zum Ende des Jahres als Website und App der Bürgerschaft zur Verfügung stehen. Kleine wie große Angebote sollen dort gleichberechtigt, übersichtlich und niederschwellig präsentiert werden.

Plattform soll einfachen Zugang zu Bildungsangeboten ermöglichen

„Mit nur einer Plattform schaffen wir den digitalen Zugang zu sämtlichen Bildungspotenzialen der Wolfsburger Bildungslandschaft“, erklärt Iris Bothe, Stadträtin für Jugend, Bildung und Integration. Das eröffne gleichermaßen allen Menschen eine Vielzahl passender Angebote entlang ihrer Bildungsbiografien. Die Plattform solle einfach zu nutzen sein und einen deutlichen Mehrwert liefern. „Auch Personen mit geringer digitaler Kompetenz sollten die Plattform bedienen können und schnell passende Angebote finden“, so Bothe.

