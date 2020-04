Wolfsburg

Seit Wochen bestimmt das Coronavirus unseren Alltag. Allein in Niedersachsen wurden bereits mehr als 10.000 Personen mit dem Virus infiziert. Viele Menschen kämpfen zudem mit Einschränkungen in ihrem Alltag. Und ein Ende ist noch nicht in Sicht.

Dennoch gibt es auch Entwicklungen, die positiv stimmen. Inzwischen dürfen kleinere Geschäfte in Niedersachsen wieder öffnen. Die Zahl der Genesenen wächst. Zugleich warnen Experten aber bereits vor einer neuen Infektionswelle.

Die Region Hannover hat zur Bewältigung der Corona-Epidemie regionale Lösungen anstelle von Pauschalverboten angeregt. Wie sehen Sie das: Sollten die Regeln in Wolfsburg jetzt bereits gelockert werden?

