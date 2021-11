Wolfsburg

Die Begeisterung über die Einführung der ausgeweiteten 2-G-Regel in Wolfsburg hält sich in Grenzen. Das gilt nicht nur für die Ungeimpften, die dem öffentlichen Druck statt der erhofften Einsicht ihren Trotz zeigen. Laut wird auf beiden Seiten der Ruf nach 1G. Heißt: Alle müssten erst einen Corona-Test machen, wenn sie eine Veranstaltung, ein Restaurant oder den Sportkursus besuchen – auch Geimpfte und Genesene.

Das würde vielleicht ansatzweise die speziell bei Internet-Kommentaren sichtbare Spaltung der Gesellschaft entschärfen. Eine konstruktive Auseinandersetzung mit dem Thema sieht anders aus.

Ungeimpfte am Pranger

Kritik kann auch ruhiger vorgetragen werden, wie zum Beispiel durch Christoph Neumann (Marriott Wolfsburg und CMT-Vorstand). „Wir müssen definitiv etwas tun, um den nächsten Lockdown zu verhindern“, sagt er, „aber ich bin nicht bereit, ungeimpfte Beschäftigte an den Pranger zu stellen, indem ich sie zwinge, als einzige im Restaurant eine FFP-2-Maske zu tragen.“ Fazit: Im Hotel am Allersee ist die Maske jetzt für das gesamte Personal Pflicht.

Gilt im Sauna-Klub bald 2G plus? Andreas Plate (r.) vom Hallenbad rechnet mit weiteren Verschärfungen der corona-Schutzmaßnahmen. Quelle: Boris Baschin

Andreas Plate, Geschäftsführer im Kulturzentrum Hallenbad, überlegt, ob in bestimmten Bereichen – wie im engen Sauna-Klub – bald 2G plus Test eingeführt werden muss. Problematisch findet er, dass seine Angestellten bei den gewissenhaften Kontrollen für Entscheidungen, die die Politik getroffen hat, in der Schusslinie stehen. Jan Schroeder (Esplanade) plädiert deshalb für 1G. „Die jetzige Vorgehensweise ist Aktionismus und kommt einer Impfpflicht sehr nah“, sagt er, „wir möchten niemanden diskriminieren, aber wir müssen, wenn wir weitermachen wollen.“ Seltsam findet die 2G-Maßnahme als Schutz auch Kaufhof-Wirt Kevin Bahrdi, denn: „Es ist doch sicherer, wenn alle getestet sind!“

2G stärkt das Sicherheitsgefühl

„Es ist wichtig, andere Menschen zu schützen“, meint Silvestro Gurrieri (Kunstverein CreArte). Trotzdem sei 2G ein starker Einschnitt, gerade für Kunst und Kultur in Museen, die eigentlich allen zur Verfügung stehen sollten. „Zu unserem Glück kann man unsere neue Ausstellung im Schachtweg 5 auch von draußen im Fenster sehen“, sagt er. Michel Junge (Phaeno) meint: „Aktuell können so gut wie alle Besucher nachweisen, geimpft oder genesen zu sein. Auch mit 2G werden wir den Betrieb wie gehabt fortsetzen und uns dynamisch anpassen. Wir gehen davon aus, dass die Besucher sich durch 2G sogar sicherer fühlen.“

Handel fürchtet Umsatzeinbußen

Theater-Intendant Dirk Lattemann muss kurzfristig nichts ändern, da im Sharoun-Bau auf dem Klieversberg schon seit Oktober 2G gilt. „Seitdem steigen sukzessive die Verkaufszahlen, aber die Nachfrage ist noch immer zu gering“, sagt er. Und das, obwohl das Haus trotz 2G für mehr Sicherheit nur 50 Prozent der Sitze belegt. Sein Appell: „Bitte,, kommen Sie ins Theater!“ Michael Ernst (DOW/CMT) glaubt, dass die 2-G-Regelung Kunden und Kundinnen erneut verunsichert und deshalb zu weiteren Einbußen nicht nur in der Gastronomie sondern auch im Handel führt, „obwohl beides nie ein Infektionsherd war“. Aber er sagt auch: „Ein weiterer Lockdown wäre noch härter, für alle, auch für die Psyche.“

Das sieht Schausteller André Voss ähnlich. „Es nützt ja nichts, Hauptsache, die Weihnachtsmärkte finden statt und wir können arbeiten“, sagt er. „Ich kann nicht beurteilen, ob 2G oder 3G richtig oder falsch ist, aber man muss doch der Tatsache ins Auge sehen, dass es Corona gibt – und es wird auch 2021 nicht vorbei sein.“

Von Andrea Müller-Kudelka