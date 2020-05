Wolfsburg

Am Pfingstsamstag, 30. Mai, öffnen in Wolfsburg das VW-Bad, die Freibäder in Fallersleben und Almke sowie der Wasserpark Hehlingen. Doch Besucher müssen sich wegen der Corona-Pandemie auf Einschränkungen einstellen. So wird zum Beispiel nur eine begrenzte Personenanzahl eingelassen, Tickets müssen im Vorfeld für eine festgelegte Badezeit spätestens 24 Stunden vorher gekauft werden und auch die allgemeinen Regeln wie das Abstandsgebot müssen weiter eingehalten werden. Haben Sie trotzdem Lust ein Freibad zu besuchen?

Monika Solarek (29), Rabenberg

„Es ist schade, dass die Karten nicht spontan gekauft werden können. Daher würde ich nur für meine zwei Kinder hingehen, ansonsten ist mir der Aufwand zu hoch.“

Monika Solarek (29), Rabenberg Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Peter Kraljic (68), Westhagen

„Ich schwimme seit Jahrzehnten jeden Morgen und bin sauer, dass ich die Saisonkarte nicht benutzen darf. Deshalb werde ich auf gar keinen Fall ins Schwimmbad gehen.“

Peter Kraljic (68), Westhagen Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Nicole Günther (18), Kreuzheide

„Grundsätzlich macht mir der Online-Ticketkauf nichts aus, dafür schwimme ich einfach zu gerne. Allerdings würde ich nur bei wirklich gutem Wetter schwimmen gehen.“

Nicole Günther (18), Kreuzheide Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Sirina Becker (37), Nordstadt

„Meine vier Kinder wollen wieder im Freibad toben. Jedoch kann ich mir vorstellen, dass es schwierig wird einen passenden Termin zu finden für so eine große Familie.“

Sirina Becker (37), Nordstadt Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Bianca Glowna (37), Detmerode

„Ich würde mit meiner Familie zum Freibad nach Fallersleben fahren, aber nicht so häufig wie im letzten Jahr. Vor allem weil der Tag genau ausgesucht werden muss.“

Bianca Glowna (37), Detmerode Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

