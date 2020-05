Wolfsburg

Gemeinsam mit den Länderchefs hat sich Angela Merkel über die aktuelle Corona-Lage ausgetauscht und weitere Exit-Szenarien besprochen. Dabei wurden zahlreiche weitere Lockerungen beschlossen. Fest steht aber nun auch, dass die Maßnahmen immer je nach Infektionsgeschehen in den Bundesländern angepasst werden.

Klar ist nun auch, dass die Bundesliga-Saison fortgesetzt werden kann. Schon am 16. Mai soll der Ball wieder rollen. Am Mittwochnachmittag gab es grünes Licht von der Bundesregierung und den Bundesländern: die Bundesliga darf Mitte Mai wieder starten. Am Abend legte die DFL den Starttermin auf den 15. Mai fest.

Von RND