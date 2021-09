Umfrage: 71 Prozent sprechen sich für Ausbau der A 39 aus

Wolfsburg

In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa sprechen sich 71 Prozent der Befragten für einen Ausbau der A 39 zwischen Wolfsburg und Lüneburg aus – das ist ein Prozentpunkt mehr als bei der ersten Befragung im Jahr 2015. Die repräsentative Befragung hatte die Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg in Auftrag gegeben.

Demnach erwarten 80 Prozent der Befragten von und mit der A 39 mehr Vorteile als Nachteile für die Region. 79 Prozent halten die Dauer von Plan- und Genehmigungsverfahren von Infrastrukturprojekten für zu lang. Befragt wurden 1003 Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahre in der Stadt Wolfsburg sowie in den Landkreisen Gifhorn, Lüneburg und Uelzen. Erstmalig hatte Forsa im Jahr 2015 eine Befragung zum Lückenschluss durchgeführt.

Pendler wünschen sich schnellere Verbindungen nach Norden

Die höchsten Zustimmungswerte unter den Befragten gibt es mit 77 Prozent in Wolfsburg. „Viele Pendlerinnen und Pendler sprechen mich an, dass sie sich eine bessere und schnellere Verbindung in den Norden wünschen“, sagt Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs (SPD). „Der Lückenschluss der A 39 wird einiges leichter machen.“ Die Stadt erhofft sich von dem Ausbau der A 39 eine höhere Attraktivität für den Wirtschaftsstandort und eine Entlastung der Ortschaften vom Durchgangsverkehr.

Ausbau des Autobahnkreuzes A 39/ A2 vor einem Jahr. Quelle: Matthias Leitzke

„Der Wirtschaftsstandort Wolfsburg braucht, um wettbewerbsfähig zu bleiben, die gute – und klare Alternative zur überlasteten A7-Anbindung nach Norden“, sagt auch der Wolfsburger SPD-Bundestagsabgeordnete Falko Mohrs. „Damit sich die Situation in Wolfsburg weiter entspannt, sind der vierspurige Ausbau der B 188 von der Anschlussstelle Weyhausen bis zur Schlosskreuzung und vor allen Dingen der sechsspurige Ausbau der A 39 von Flechtorf zum Autobahnkreuz Königslutter/Wolfsburg weiterhin von hoher Priorität.“

Gegner des Ausbaus kritisieren Folgen für Natur und Umwelt

Trotz weit fortgeschrittener Planungen sorgt das Projekt immer wieder für Streit. Gegner befürchten eine Zunahme des Autoverkehrs, kritisieren die Versiegelung von Flächen und Zerschneidung von Naturräumen sowie die hohen Kosten und die Belastungen für Anwohner entlang der geplanten Trasse. Erst im Juni hatten in Wolfsburg 400 Radfahrer gegen den Weiterbau der A 39 protestiert und eine nachhaltige Verkehrswende gefordert.

Grünen-Bundestagskandidat Frank Bsirske hatte erst kürzlich bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Samtgemeinde Brome angekündigt, der A 39-Ausbau stehe bei einer Regierungsbeteiligung der Grünen zur Disposition. Die Prioritätenliste im Bundesverkehrswegeplan solle unter den Aspekten Klimaschutz und Umweltpolitik überprüft werden.

Von Christian Opel