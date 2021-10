Umbauten beim TÜV in Wolfsburg: Das ist der neue barrierefreie Zugang

Wolfsburg

An der TÜV Nord-Station in Wolfsburg haben in den vergangenen fünf Jahren umfangreiche Veränderungen stattgefunden. Dieses Jahr stand eine weitere wichtige Maßnahme auf dem Plan: ein barrierefreier Eingangsbereich.

Die im Wolfsburger Gewerbegebiet Ost liegende Station stammt aus den 1970er Jahren und hat seit über 40 Jahren ihre Tore geöffnet. Um den altbekannten Standort in der Borsigstraße zu erhalten und dem neuesten Stand der Technik anzupassen, erfolgten in den vergangenen Jahren immer wieder Renovierungen.

Durch Umbau wird auch lokales Angebot und der Service erweitert

Neben dem wichtigsten Part, der Prüfhalle, wurden auch das Bürogebäude und nun zuletzt der Eingangsbereich modernisiert. Die Umsetzung der Maßnahmen trägt auch zur Optimierung der Prüftechnik und somit zur Erweiterung des lokalen Angebots und Services bei. So wurde die alte Hebebühne durch zwei neue ersetzt. Zudem ist es in allen drei Prüfgassen möglich, die vorgeschriebenen Scheinwerfereinstellungsprüfungen durchzuführen.

LED-Lampen in den Hallen verbrauchen weniger Energie

Mit dem kompletten Austausch der Hallenbeleuchtung durch LED-Licht verbessern sich nicht nur die Arbeitsbedingungen der TÜV Nord-Experten vor Ort, auch für die Nachhaltigkeit wird mehr getan: „Die neue LED-Beleuchtung sorgt dafür, dass wir deutlich besseres Licht beim Arbeiten haben und hat außerdem noch den positiven Effekt, weniger Energie zu verbrauchen“, sagt Michael Busse, Leiter der TÜV Nord-Station Wolfsburg.

Michael Busse vom TÜV in Wolfsburg freut sich über neuen LED-Lichter in den Prüfhallen der Station. Quelle: privat

Besonders groß war die Herausforderung bei der Umsetzung der geplanten Maßnahmen am angrenzenden Bürogebäude – für das Team und die Kunden. Während der Sanierung diente eine Halle, in der sonst die Abgasuntersuchungen durchgeführt werden, als Räumlichkeit. Busse erinnert sich: „Wir sind in die vordere Halle umgezogen und haben dort die Kunden bedient, um den Betrieb reibungslos weiterlaufen zu lassen.“

Kontakt und Termine zum TÜV Nord Termine können sowohl telefonisch unter 0800 8070600 als auch persönlich vor Ort oder online vereinbart werden. Dank des Online-Termin-Services kann der nächste Termin ganz bequem vom Sofa aus gebucht werden und das 24 Stunden am Tag mit umfassendem Blick auf alle noch freien Termine. Die Kfz-Experten freuen sich über Kundschaft von Montag bis Freitag zwischen 8.30 und 17 Uhr. Bis Ende des Jahres auch noch an den Samstagen von 9 bis 12 Uhr. Ab 2022 ist die Station jeden ersten Samstag im Monat von 8.30 bis 12.30 Uhr geöffnet. Mehr Infos unter www.tuev-nord-group.com.

Soviel Flexibilität wird belohnt: Der neu gestaltete Kunden- sowie Prüferraum kann sich sehen lassen. Im Empfangsbereich gibt es neuerdings eine Kaffeebar. Damit aber nicht genug. Eines der wichtigsten Anliegen wurde nun endlich dieses Jahr umgesetzt: ein barrierefreier Zugang. „Es war uns wichtig, das in Angriff zu nehmen, damit wirklich jeder problemlos Zugang zu unserer Station hat“, sagt der Stationsleiter.

Daher haben die Kunden nun die Möglichkeit, auf sicheren Trittstufen und über eine moderne Rollstuhlrampe in das TÜV Nord-Gebäude zu gelangen.

Von der Redaktion