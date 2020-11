Umbau von St.-Annen-Knoten soll in zwei Phasen erfolgen

Wolfsburg

Beim dritten Anlauf klappt es: Der Ortsrat Stadtmitte stimmte in seiner Sitzung am Mittwochabend für den neuen Vorschlag der Verwaltung, den St.-Annen-Knoten in zwei Phasen umzubauen. „In der ersten Phase wollen wir die Eckbeziehung von Dieselstraße und Berliner Brücke stärken. Dort erwarten wir den meisten Verkehrszuwachs für die nächsten Jahre“, erklärte Oliver Iversen vom Fachbereich Straßenbau.

Verwaltung kalkuliert mit Kosten von drei bis vier Millionen Euro

Ein zweiter Linksabbiegerstreifen von der Berliner Brücke in Richtung Dieselstraße und eine Verlängerung der Rechtsabbiegerspur von der Dieselstraße zur Berliner Brücke soll Entlastung bringen. In der zweiten Phase sollen die bisher zweispurigen Fahrbahnen in Richtung Norden und Süden um eine Fahrspur erweitert werden. Ob diese dann von Autos oder Bussen des öffentlichen Nahverkehrs genutzt werden, mache bei der Planung keinen Unterschied.

Die Kreuzung sollte für den Individualverkehr (IV) gestärkt werden. Der öffentliche Nahverkehr kam der Politik bei der Planung zu kurz. Die Vorlage wurde zweimal überarbeitet. Jens Tönskötter (PUG) fragte, was die Umsetzung der Pläne kosten würde. Das sei schwierig zu prognostizieren, weil nicht sicher sei, wie viele der Unterführungen angefasst werden müssen, erläuterte Iversen. Man sei bei der Kalkulation aber von drei bis vier Millionen Euro ausgegangen.

„Wir sollten zustimmen, damit wir nicht noch mehr Zeit verlieren“

Jan Sibbersen ( CDU) sprach sich für den Vorschlag der Verwaltung aus. „Es scheint mir eine verhältnismäßig günstige und schnell realisierbare Lösung zu sein.“ Alle anderen vorgestellten Planungen würden weitaus mehr Platz benötigen und mehr Kosten verursachen. „Wir sollten zustimmen, damit wir nicht noch mehr Zeit verlieren.“

Katrin Weidmann (Grüne) stellte in Frage, „ob es sinnvoll ist, bei allen strategischen Verkehrsplanungen, die wir betreiben, eine so schwierige Kreuzungssituation auch nur gedanklich für den IV zu stärken.“ Wegen der Pandemie führen deutlich weniger Menschen mit dem Auto ins Büro. „Ist die Planung noch zeitgemäß, bis sie fertig ist?“ – „Eine fast schon philosophische Frage“, meinte Iversen. Dieser hatte zwar selbst angemerkt, dass derzeit durch Corona 25 Prozent weniger Verkehr auf der Kreuzung unterwegs sei als gewöhnlich. Durch die neuen Baugebiete im Osten erwarte man aber bis 2030 deutlich mehr Verkehr. Laut der Prognosen werden dann bis zu 100 000 Fahrzeuge täglich über die Kreuzung rauschen. So wurde die Vorlage der Verwaltung dann auch bei zwei Enthaltungen angenommen.

Von Christian Opel