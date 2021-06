Umbau im Südkopf-Center: Aldi schließt für mehrere Monate

Als moderne Shopping-Mal wurde das Südkopfcenter 1990 eröffnet. Im Jahr 1999 stieg eine Grün-Weiße-Nacht mit VfL-Fans im Südkopf-Center. Bis Ende 2000 gehörte auch der Buchladen Salzmann zu den Mietern im Südkopf-Center. Im Jahr 2004 eröffnete ein Real-Markt im Südkopf-Center und blieb dort zehn Jahre.

Mit der Eröffnung der City-Galerie im Jahr 2001 bekam das Südkopf-Center zeitgemäßere Konkurrenz weiter nördlich in der Fußgängerzone. Im Laufe der Zeit sank das einstige Prestige-Objekt in der Gunst von Händlern und Kunden, immer mehr Räume standen leer. Wenn in den kommenden Jahren am Nordkopf außerdem das geplante „Zukunftsquartier“ entsteht, dürfte es für den Südkopf noch schwieriger werden, Bürger und Kunden anzulocken. Auch deshalb hatten Politik und Wirtschaft große Hoffnungen in die geplante Umgestaltung des Südkopf-Centers gesetzt.