Umbau: So sieht der neue Pausenhof der Waldorfschule aus

Detmerode

Rindenmulch mit ein paar trostlosen Büschen drumherum: So beschreibt Maren Gödecke, Sprecherin der Waldorfschule, den Pausenhof der Schule vor dem Umbau. Doch Lehrer und Eltern der Schule entwarfen einen Plan zur Umgestaltung. Entstanden seien nun viele schöne Ecken und Pflanzen sowie neue Spielgeräte.

Mit der Unterstützung von Spendern, Sponsoren und Stiftern konnte der Pausenhof in neuem Glanz eröffnet werden. „In erster Linie sind die Befürworter und Geldgeber die Eltern unserer Schule gewesen, die von kleinen bis großen Beträgen gespendet und stundenlang tatkräftig in Bauaktionen mitgeholfen haben“, teilt Wiebke Gaus mit, die dieses Projekt maßgeblich initiiert hatte.

Anzeige

Eltern packten mit an: Der kleine Pausenhof der Waldorfschule wurde neu gestaltet. Quelle: Waldorfschule

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Sponsorenlauf: Schüler sammeln 12 500 Euro für den Pausenhof

Doch auch Gelder des Waldorfbasars und Flohmarktes seien zur Verfügung gestellt worden, ebenso Materialspenden für erste Baumaßnahmen. Der größte gespendete Betrag sei jedoch von den Kindern selbst gekommen. Denn: Der Förderverein „Freunde und Förderer der Waldorfpädagogik“ hatte einen Sponsorenlauf organisiert, an dem fast alle Schüler teilnahmen. Die Unterstufenschüler „erliefen“ in etlichen Runden um die Schule 12 500 Euro für den kleinen Pausenhof, so die Sprecherin der Schule. Das sei eine unglaubliche Leistung gewesen. Aber auch ortsansässige Firmen, Banken, Stiftungen und Organisationen hätten einen großen Anteil an der erfolgreichen Umsetzung des Vorhabens.

Wegen Corona: Keine offizielle Einweihung des Pausenhofes

„Da es momentan aufgrund der Pandemie leider nicht erlaubt ist, eine ganz offizielle Einweihung unseres kleinen Pausenhofes zu feiern und alle Mitwirkenden einzuladen, möchten wir uns als Schule ganz herzlich bei den großzügigen Spendern und Helfern bedanken“, so Gaus.

Von der Redaktion