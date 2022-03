Ukraine-Krieg: SPD-Brief an Schröder, CDU will Sondersitzung

Wolfsburg

Die ersten Menschen aus Kriegsgebieten in der Ukraine haben Wolfsburg erreicht. Die Hilfsbereitschaft vor Ort ist weiter groß. In diesem Zusammenhang schlägt die CDU-Fraktion vor, dass der Wolfsburger Migrationsausschuss schnell zu einer Sondersitzung zusammenkommen soll. Die SPD Stadtmitte hat indes einen offenen Brief an Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder verfasst...

„Der Krieg hat umfangreiche Flüchtlingsströme zur Folge. Angesichts der unmenschlichen Situation sind alle Kräfte gefordert“, betont der Ausschussvorsitzende Peter Kassel. Die weltweit entstandene Solidarität mit der Ukraine und ihren Menschen sei einzigartig und großartig, findet die CDU. „Auch in Wolfsburg ist die Bereitschaft zur Hilfe riesig groß“, hebt Ludmilla Neuwirth hervor.

Ludmilla Neuwirth (CDU): „In Wolfsburg ist die Bereitschaft zur Hilfe riesig groß.“ Quelle: CDU

Wolfsburger Hilfe für Opfer des Krieges zu optimieren

Vorbildlich sei zum Beispiel das großzügige Angebot aus dem Hotelgewerbe zur Unterbringung von Flüchtlingen. Um die Hilfe für die Kriegsopfer zu optimieren und die Unterstützung für Flüchtlinge hier vor Ort gut vorbereiten zu können, ist es sinnvoll, im Migrationsausschuss über die Möglichkeiten zu sprechen.

Ein weiterer Aspekt sei aus Sicht der CDU, dass viele Bürger bereit sind, zu helfen. Diese müsse entsprechend koordiniert werden. Beispielsweise gibt es Angebote aus der Einwohnerschaft, privaten Wohnraum zur Verfügung zu stellen. „Wenn man diese Angebote alle sammelt und koordiniert, haben wir die Chance in Wolfsburg, trotz einer schwierigen Haushaltslage, einen größtmöglichen Wirkungsgrad zum Wohle der flüchtenden Menschen zu erzielen und unnötige Ausgaben zu vermeiden“, so Kassel.

Gerhard Schröder in der Kritik: Die SPD Stadtmitte fordert den einstigen Kanzler auf, seine Posten abzulegen bei russischen Unternehmen wie Gazprom niederzulegen. Quelle: Vladimir Smirnov/ dpa

Offener Brief der SPD an Schröder: „Erkläre öffentlich, dass Du diesen Angriffskriegs ablehnst“

Die SPD Stadtmitte indes wirft Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder in einem offenen Brief vor: „Du hast dich in dir selber verbarrikadiert und bist nicht bereit, deiner Verantwortung in dieser historischen Zeitenwende gerecht zu werden.“Und weiter schreiben die Wolfsburger Sozialdemokraten: „Der SPD-Ortsverein Stadtmitte Wolfsburg fordert dich auf, alle Deine Posten in Verbindung mit Rosneft, Nordstream und Gazprom unverzüglich aufzugeben. Wir verlangen von dir: Erkläre öffentlich klar und unmissverständlich, dass du diesen Angriffskrieg von Putin ablehnst.“

Von der Redaktion