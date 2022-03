Wolfsburg

Ab Freitag ist das Ankunftszentrum für Geflüchtete aus der Ukraine in Wolfsburg in Betrieb. In Zusammenarbeit mit dem DRK, dem THW und externen Firmen hat das Bauamt alles vorbereitet, damit Menschen, die in Wolfsburg ankommen und keine Bleibe haben, in der Dieselstraße täglich rund um die Uhr Ansprechpartner finden, die sie mit dem Nötigsten versorgen.

Rathaus-Außenstelle in Bau-Containern

Erst einmal heißt das: Schlafplätze, Bettwäsche und Verpflegung. Hinzu kommen, zumindest werktags, Anlaufstellen der wichtigsten Ämter der Verwaltung. Quasi eine mobile Außenstelle des Wolfsburger Rathauses. Die Büros von Ausländeramt, Sozialamt und Gesundheitsamt werden in blauen Bau-Containern untergebracht. „Wir hatten Glück, dass wir noch Container auf dem Markt bekommen haben – das waren erst einmal die letzten“, berichtet Kai-Uwe Kinzel, der das Ankunftszentrum gemeinsam mit Stephan Muus – verantwortlich für die Verpflegung – leiten wird. Betten hatte die Stadt Wolfsburg sogar selbst noch eingelagert, beim Katastrophenschutz im Heinenkamp. In jeder 33 mit mobilen Trennwänden abgegrenzten Parzellen in der Turnhalle baute das THW am Nachmittag je zwei doppelstockbetten auf. Matratzen und Decken liegen im Geräteraum der Turnhalle bereit. Die Firma Ruess hatte prompt geliefert.

Blaue Container-Büros: Hier kommt nicht nur die DRK-Leitung unter sondern auch Beschäftigte der Verwaltung – unter anderem aus dem Sozial- und dem Gesundheitsamt. Außerdem ist eine interne Corona-Test-Station geplant. Quelle: Roland Hermstein

Die beiden Leitungskräfte zeigten beim Presserundgang mit Oberbürgermeister Dennis Weilmann, Monika Müller (Gesundheit, Soziales und Sport), Andreas Bauer (Finanzen, Bürgerdienste, Brand- und Katastrophenschutz) und dem DRK-Geschäftsführer Thorsten Rückert am Donnerstagvormittag, was schon fertig ist und was noch getan werden muss. Das Verpflegungs- und Aufenthaltszelt hinter der Halle – die zentrale Anlaufstelle – war komplett ausgestattet, zumindest mit den technischen Küchen-Gerätschaften. Sogar einen Fernseher gibt es, gespendet von der Firma „Kinderträume“. Und ein WiFi-Netz gibt es auch. „Das ist enorm wichtig“, betont Monika Müller. Für Informationen aus der Heimat.

Humanitäre Hilfe kommt zuerst – um Kosten geht es später

„Wir bemühen uns um finanzielle Unterstützung von Land und Bund“, sagt Reimann mit einem Seitenblick auf Kämmerer Andreas Bauer. „Aber erstmal geht es um humanitäre Hilfe“, sagt der in vollstem Einverständnis.

Die Vorsfelder Service-GmbH liefert künftig zwei Mahlzeiten pro Tag (mit und ohne Fleisch). Sechs bis acht Hauptamtliche des DRK sowie Freiwillige und Beschäftigte des Sicherheitsdienstes sollen immer vor Ort sein. „Ehrenamtliche Dolmetscher können wir gar nicht genug haben“, wirbt Kinzel um Verstärkung bei der Wolfsburger Bevölkerung. Bälle und Tore sowie weitere Spielgeräte für die große Wiese neben dem Zelt wären auch schön – schließlich werden vor allem Frauen mit Kindern erwartet, wie OB Weilmann bemerkt.

Die Halle ist in 33 Parzellen unterteilt: In jedem Quadrat werden zwei Doppelstockbetten aufgestellt, bei Bedarf ergänzt durch Kinderbetten. Quelle: Roland Hermstein

Zwei Waschmaschinen und Trockner für Leibwäsche sollten noch geliefert werden. Duschen gibt es im Inneren der Halle, Toiletten-Container stehen draußen. „Drinnen gibt es für Männer und Frauen jeweils nur eine Toilette, die benutzen wir für das Personal, denn das hätte nicht ausgereicht“ erklärt Kinzel. Richtungspfeile, die im Dunkeln leuchten, weisen auf dem Boden der Halle die Fluchtwege aus. Auf den provisorischen Fluren und auch abseits vom jeweiligen Sitzplatz im Aufenthaltszelt gilt übrigens Maskenpflicht. Schätzungen zufolge sind nur 30 Prozent der ukrainischen Bevölkerung bereits gegen Corona geimpft. Test gehören auch deshalb mit zum Aufnahme-Ritual. Wenn ein Covid-19-Virus nachgewiesen wird, stehen Quarantäne-Unterkünfte zur Verfügung – in Vorsfelde und in der Borsigstraße. Um die psychologische Betreuung will sich vorerst auch das DRK mit geschulten Einsatzkräften kümmern, die zum Teil bei der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal im Einsatz waren.

„Wir alle wissen nicht, wie lange das hier dauern wird“, betont Dennis Weilmann. Das Ankunftszentrum sollen die Geflüchteten spätestens nach sieben Tagen wieder verlassen können. Der Bedarf nach Unterkünften werde kontinuierlich steigen, deshalb sei die Prüfung weiterer Turnhallen unumgänglich. „Der Sportausschuss und auch die Vereine haben bereits Zustimmung signalisiert. Wir werden versuchen, die Belegung zu vermeiden, aber wir müssen einfach damit rechnen“, sagt Müller. Selbst wenn das Auffanglager im Heinenkamp, das wegen der abseitigen Lage auch ursprünglich nur als Notlösung gedacht war, ebenfalls wieder genutzt wird. Die CDU-Ratsfraktion hat bereits eine Prüfung der Wiederinbetriebnahme beantragt.

Von Andre Müller-Kudelka