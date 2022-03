Wolfsburg

Die Organisationsstrukturen der Ukraine-Hilfe in Wolfsburg verfestigen sich. Derweil hat die erste ukrainische Familie Fallersleben erreicht. Und Proteste gegen den Krieg gibt es auch weiterhin: Verwaltung und Politik präsentierten am Mittwochabend eine Resolution, die Hochschule Ostfalia kündigte vorerst ihre Kooperationen mit russischen Partner-Einrichtungen auf.

Die Solidarität in Wolfsburg ist groß. Immer mehr Hilfs-Aktionen werden gestartet. Quelle: Roland Hermstein

„Es kann nicht hingenommen werden, dass ein freier und demokratisch legitimierter Staat Opfer einer aggressiv auftretenden russischen Staatsführung wird“, begründet Volker Küch, Vizepräsident für Personal und Finanzen der Ostfalia. Man wisse aus veröffentlichten Statements, dass diese Position auch von sehr vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Russland geteilt wird. „Wir sehen keine andere Möglichkeit, als die bestehenden Kooperationen ruhen zu lassen“, so Küch. Die Ostfalia kooperiert mit der Kharkiv National University of Radio Electronics in der Ukraine sowie mit fünf Hochschulen in der Russischen Föderation (Technische Universität Izhevsk, Staatliche Technische Universität Kaliningrad, Staatliche Universität Togliatti, Staatliche Universität Sotschi, Staatl. Pädagogische Universität Wologda). Derzeit befänden sich aber keine Austauschstudierenden in der Ukraine oder in Russland.

Dehoga und WMG koordinieren „Gastgeber mit Herz“

Aufgrund eines WAZ-Artikels standen am Mittwoch Vater, Mutter und drei Kinder im Alter zwischen drei und 15 Jahren vor der Tür des Fallersleber Hotels Spieker – sie waren vier Tage lang mit dem eigenen Auto aus der Ukraine nach Wolfsburg unterwegs gewesen. „Eigentlich läuft die Koordination über die WMG, aber wir konnten sie ja nicht einfach wegschicken“, sagt Geschäftsführer Manuel Gehrmann. Gemeinsam mit dem Dehoga-Kreisverband Wolfsburg-Helmstedt hat die WMG mittlerweile weitere Hilfsangebote gesammelt – von CityHotel, Goldene Henne, Lindenhof Nordsteimke, Courtyard by Marriott, Brackstedter Mühle und dem Hotel an der Wasserburg in Neuhaus. Dehoga-Vorsitzende Melanie Perricone betont: „Die Wolfsburger sind Gastgeber mit Herz. Es ist für uns selbstverständlich.“ Christoph Neumann, Vorsitzender des WMG Tourismusbeirats, ergänzt: „In Krisenzeiten müssen wir als Gesellschaft zusammenstehen und unserer Verantwortung nachkommen.“ WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer berichtet, dass sich viele weitere lokale Wirtschaftsakteure mit unterschiedlichen Aktionen engagieren: „Ein starkes Zeichen der gelebten Solidarität ganz im Sinne von #ZusammensindwirWolfsburg.“

Anerkennung und Dank äußert Oberbürgermeister Dennis Weilmann gegenüber allen Engagierten. Auch Sozialdezernentin Monika Müller freut sich sehr über die Hilfe. In den vorhandenen Flüchtlingsunterkünften könne die Verwaltung sofort zwischen 40 und 110 Menschen kurzfristig unterbringen. „Aber wir werden weitere Kapazitäten schaffen“, so Müller.

Kontakte für Helfende und Hilfesuchende Unterstützungsangebote aus der Bevölkerung nimmt die Stadt Wolfsburg ab sofort unter der Mailadresse ukrainehilfe@stadt.wolfsburg.de oder telefonisch unter der Servicenummer 115 entgegen. Unter dem Motto „Gastgeber mit Herz“ hat die WMG die Vermittlung von Hotelzimmern an Geflüchtete übernommen. Gastronomie-Betriebe können per Email an sekretariat@wmg-wolfsburg.de die Zahl der zur Verfügung stehenden Zimmer und eventuelle Besonderheiten angeben. Die katholische Kirchengemeinde St. Christophorus hat ein Spendenkonto für Soforthilfe in der Ukraine durch zwei Priester aus Wolfsburg eröffnet. IBAN: DE91 2695 1311 0025 6638 73. Verwendungszweck: Ukrainehilfe. Für Spendenquittungen auch Straße, Postleitzahl und Wohnort angeben. Der Verein Helfi50+/- bietet Fahrten mit dem vereinseigenen Bulli für Geflüchtete an (zum Arzt, zu Behörden oder zum Einkaufen). Erreichbar ist Fahrer Detlef Semerau unter der Mobilfunknummer 0172-5434199 oder per Mail an detlefsemerau@web.de.

Müller warnt vor privaten Fahrten ins Kriegsgebiet

Allerdings rät die Verwaltung davon ab, auf eigene Faust ins Kriegsgebiet zu fahren, um Angehörige oder Freunde abzuholen. Das sei zu gefährlich und nur mit erfahrenen Organisationen sei eine Koordination durch die Bundesländer möglich. Zudem warnt Monika Müller vor dubiosen Spendensammlungen.

Priester aus Wolfsburg mit Wurzeln in der Ukraine: Petro Hutsal (l.) und Oleksandr Lavrentiev. Quelle: Kirchengemeinde St. Christophorus

Die katholische St.-Christophorus-Gemeinde zählt zu den seriösen Hilfsorganisationen. Sie unterstützt den Priester Petro Hutsal, der am Donnerstag mit einem Transport in die Ukraine fahren will, und Pastor Oleksandr Lavrentiev, der mit Hilfe von Spenden aus Wolfsburg ein Kinderheim in der Ukraine aufgebaut hatte und sich gerade dort befindet. Lavrentiev berichtete bei einem Telefonat mit Dechant Thomas Hoffmann: „Wir kaufen Lebensmittel und Wasser. Das ist das Nötigste zur Zeit.“

Von Andrea Müller-Kudelka