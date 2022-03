Wolfsburg

Immer mehr Menschen aus der Ukraine erreichen Wolfsburg – und immer mehr von ihnen haben nicht die Möglichkeit, bei Verwandten oder Bekannten zu wohnen. Noch gibt es einige Plätze in den städtischen Flüchtlingsunterkünften, aber es wird eng. In Vorsfelde müssen deshalb alleinstehende Männer, die schon länger in Wolfsburg leben, vom Haus am Drömlingstadion in den lange leerstehenden Heinrichswinkel umziehen. Die Erstaufnahmestelle in der BBS-II-Turnhalle in der Dieselstraße soll im Lauf dieser Woche bezugsfertig sein, ein genauer Termin steht noch nicht fest.

Corona-Quarantäne in Vorsfelde

Und auch nach Eröffnung dieser Einrichtung wird sich die Lage voraussichtlich nicht wirklich entspannen. Geplant ist, dass die Ankommenden nur wenige Tage in der Turnhalle bleiben – bis alle bürokratischen Regularien geklärt und die medizinische Erstversorgung erledigt ist. Dazu gehört auch das Impfen. Die Gefahr eines Anstiegs von Corona-Fällen ist zudem ein weiterer Grund dafür, dass das Haus am Drömlingstadion geräumt wird. Hier sollen Familien für die Dauer der Quarantäne untergebracht werden.

Neuland stellt 95 Wohnungen zur Verfügung Mittlerweile sind über 150.000 geflüchtete Ukrainer in Deutschland angekommen, die meisten davon sind Mütter mit Kindern oder ältere Menschen – und viele weitere werden noch kommen. Die Neuland Wohnungsgesellschaft stellt für den zu erwartenden Flüchtlingsstrom der Stadt Wolfsburg zunächst 95 Wohnungen zur Verfügung, um eine erste Unterkunft bieten zu können. Weitere acht, komplett eingerichtete Wohnungen sind bereits in der vergangenen Woche übergeben worden. Die Stadt Wolfsburg und die Neuland sind seit Tagen in engster Abstimmung, um den Prozess möglichst einfach und praktikabel zu halten. „Es ist furchtbar, was in der Ukraine passiert und uns bricht das Herz, wenn wir sehen, wie die Menschen leiden und mit nichts hier ankommen als ein paar wenigen Habseligkeiten. Wir möchten ihnen signalisieren, dass sie auch auf lange Sicht hier in Wolfsburg willkommen sind“, ergänzt Hans-Dieter Brand, Sprecher der Neuland-Geschäftsführung. Die Erstausstattung der Wohnungen übernimmt die Neuland, damit ankommende Kriegsvertriebene die nötigsten Dinge des Alltags vorfinden. „Wir arbeiten hier mit dem Sozialkaufhaus Lichtblick zusammen, um die Ausstattung schnell in die Wohnungen bringen zu können“, so Brand.

„Für die jungen Männer, die deshalb umziehen müssen, ist das wie eine Strafe“, bedauert Henry Parrer vom Flüchtlingshilfe-Kreis aus Vorsfelde. „Die meisten haben bereits Arbeit gefunden, aber noch immer keine Wohnung“, berichtet er. Von ihren WG-Einzelzimmer mit gemeinsamer Küchenbenutzung geht es jetzt zurück in die Sammelunterkunft mit Küche und Bad auf dem Flur. „Es wäre schön, wenn es eine andere Möglichkeit gebe – zum Beispiel über dem Jugendtreff ASS in der Wolfsburger Straße“, schlägt er vor. Dort waren während des Höhepunkts der Syrien-Krise unbegleitete Minderjährige untergebracht.

Flüchtlingsunterkünfte: Stadträtin Monika Müller hofft auf breite Solidarität, Henry Parrer vom Flüchtlingshelferkreis Vorsfelde hofft auf eine bessere Lösung als Mehrbettzimmer im Heinrichswinkel. Quelle: WAZ-Archiv

Genau dafür soll diese Möglichkeit auch planbar bleiben, selbst wenn diese Personengruppe aus der Ukraine bisher noch nicht in nennenswerter Zahl registriert wurde. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann Jugendliche ohne ihre Eltern eintreffen, ist groß. „Wir werden alle Strukturen von 2015 wieder beleben und jeden Platz belegen müssen, den wir haben“, sagt Stadträtin Monika Müller. In der regulären Unterkunft in der Dieselstraße waren laut am Montag noch 35 Plätze frei. Und das wird nicht lange so bleiben, denn die Adresse wird laut einer Flüchtlingshelferin über Facebook als erste Anlaufstelle fleißig geteilt.

Anlaufstelle für Geflüchtete aus der Ukraine Wer Hilfe braucht, kann in jeder Stadt im Bundesgebiet unter der Service-Nummer 115 ohne Vorwahl Kontakt zur örtlichen Verwaltung aufnehmen und wird von den Mitarbeitenden dann im Zweifel an den richtigen Geschäftsbereich verwiesen. Im Rathaus in Wolfsburg gibt es seit Montag, 14. März, zudem eine spezielle Anlaufstelle für Geflüchtete aus der Ukraine: Rathaus A, Sitzungszimmer 5 (Erdgeschoss), Porschestraße 49 38440 Wolfsburg. Öffnungszeiten: Montag: 8.30 - 16.30 Uhr

Dienstag: 8.30 - 16.30 Uhr

Mittwoch: 8.30 - 12 Uhr

Donnerstag: 8.30 – 17.30 Uhr

Freitag: 8.30 - 12 Uhr

Sinnvoller wäre es vielleicht, auch über inoffizielle Kanäle die Behördennummer 115 und die Homepage der Stadt Wolfsburg zu verbreiten. „Wer sich im Rathaus registrieren lässt, bekommt Hilfe in allen Bereichen – Anträge, Geld, Unterkunft und medizinische Versorgung“, betont Stadtsprecherin Elke Wichmann. Die PUG hat in den Sozialausschuss, der am Mittwoch um 17 Uhr tagt, zudem einen Antrag eingebracht, eine Extra-Seite zu erstellen, auf der sich Ukraine-Flüchtlinge und Wolfsburger mit freien Zimmern direkt vernetzten können.

Am Bahnhof direkt ist bisher keine personell besetzte Anlaufstelle vorgesehen. Statt dessen wurden Plakate und Flugblätter um Mitnehmen mit einem Info-Text – auch in der Übersetzung auf ukrainisch – in Auftrag gegeben. Auch alle maßgeblichen Texte auf der Interne-Hilfe-Seite der Stadt würden zurzeit übersetzt.

