Wolfsburg

Nach der UN-Kinderrechtskonvention hat jedes Kind das Recht auf Zugang zu Bildung und Schulunterricht. In Wolfsburg sollen für die Beschulung und die Betreuung von Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine Strukturen wiederbelebt werden, die 2015 im Zusammenhang mit Maßnahmen als Folge des Syrien-Kriegs gebildet wurden. Ein Kraftakt bleibt es trotz dieses Organisationsgerüstes, denn schon jetzt gibt es bekanntlich bundesweit zu wenige Plätze beziehungsweise Personal in Kitas und Schulen...

Land sucht pensionierte Russisch-Lehrkräfte

Die Konferenz der Bildungsminister hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, auch ukrainische Lehrkräfte, die unter den Geflüchteten sind, in den Schulen einzusetzen, und zusätzlich bereits pensionierte Russisch-Lehrkräfte zu reaktivieren.

In einer Oberschule in Bad Düben hilft die Schulassistentin Daniela Kudwin der elfjährigen Lidij aus der Ukraine im Deutschunterricht. Ähnlich dürfte es auch in Zukunft Wolfsburg laufen. Quelle: Waltraud Grubitzsch

Die Kommunen sind in erster Linie für die Organisation der Raum-Situation zuständig. „Alle ankommenden Kinder und Jugendlichen werden nach dem in 2015 entwickelten und erprobten Verfahren in die Schulen integriert. Bei Kindern der Klassen 1 bis 4 erfolgt eine Aufnahme an einer Grundschule“, heißt es dazu aus der Verwaltung. Auf eine gleichmäßige Auslastung der Standorte werde geachtet. Kinder und Jugendliche ab Klasse 5 werden über das Projekt „Step by Step“ in die Schullandschaft integriert. „Beim Prozess der Schulanmeldung unterstützen Übersetzer und Übersetzerinnen – dies zum Teil auch videobasiert“, so Sprecher der Daniel Gruß. Im Rahmen des Verfahrens der Schulanmeldung werde der Sprach- und Bildungsstand geprüft, bevor eine Eingruppierung erfolgt.

Sprachlernklassen gibt es in Westhagen und Fallersleben

Sprachlernklassen gibt es derzeit an der Oberschule Wolfsburg in Westhagen und an der Hauptschule Fallersleben. Die Stadt geht davon aus, dass in dieser Woche eine Entscheidung zu Sprachlernklassen und weiteren Sprachfördermaßnahmen durch das Kultusministerium getroffen wird.

„Gemeinsam mit den Wolfsburger Schulen und in einem System der zentralen Steuerung soll der Schulbesuch trotz der dargestellten Situation sichergestellt werden“, heißt es auf Nachfrage der WAZ zur angespannten Raum- und Personalsituation.

Ukrainerinnen bei Kinder-Betreuung mit einbinden

Und in den Kitas? Von der Abteilung Frühkindliche Bildung im Geschäftsbereich Jugend werde zunächst der Betreuungsbedarf erhoben. „Je nach Alter und Bedarf wird den Kindern eine Kombination aus Betreuungsplätzen in den Wolfsburger Kindertagesstätten und der Kindertagespflege sowie auch in pädagogisch betreuten Kinderräumen ermöglicht.“ Das bedürfte allerdings einer „guten Steuerung und weitergehenden Betreuungsmöglichkeiten“. Es gebe Überlegungen, auch einige geflüchtete Frauen ins System einzubinden. Das Kultusministerium befinde sich aktuell in der Prüfung.

Von Andrea Müller-Kudelka