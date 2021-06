Übersicht: Wo kann ich mich am Wochenende testen lassen?

Wolfsburg

Die Corona-Testpflicht wird immer weiter zurückgefahren. Doch wo viele Menschen zusammenkommen – sei es zum Beispiel in Diskotheken oder bei privaten Feiern – ist doch noch ein Schnelltest nötig, sofern die Gäste nicht geimpft oder genesen sind. Am Wochenende ist aber nur ein Teil der Teststationen geöffnet – die WAZ hat aus der Auflistung der Stadt Wolfsburg die entsprechenden Stellen rausgesucht.

Die DRK-Seniorenwohnanlage in Fallersleben (Neues Feld 1-3) testet auch Samstag und Sonntag von 14 bis 16 Uhr. Eigentlich muss man sich schon unter der Woche telefonisch anmelden (05362 96460), doch bei freier Kapazität sind auch spontane Testungen möglich.

„Dein Corona Testzentrum“ in der Porschestraße 48 und 50 hat am Samstag und Sonntag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Anmeldungen sind nötig – und möglich über die Homepage https://deincoronatestzentrum.de.

Ganz ohne Anmeldung können sich Wolfsburger im Schnelltest-Zentrum in der Heinrich-Nordhoff-Straße 107-109 testen lassen. Das Testzentrum hat Samstag von 10 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Der Drive-In sogar am Samstag von 8 bis 20 Uhr und am Sonntag ebenfalls von 10 bis 14 Uhr.

Ein Drive-In bietet auch Ruhrmedic, und zwar auf dem Parkplatz der Autostadt. Auch als Fußgänger oder Fahrradfahrer kann man sich hier testen lassen, und zwar von 7 bis 20.30 Uhr, auch samstags und sonntags, ohne Voranmeldung.

Beim MTV Vorsfelde (Carl-Grete-Straße 41) kann man sich am Samstag von 9.30 bis 12.30 Uhr und am Sonntag von 13 bis 15 Uhr testen lassen. Anmeldungen sind nötig und auf der Homepage möglich: www.mtv-vorsfelde.de/TestCenter.

Beim VfB Fallersleben (August-Lücke-Straße 1) ist ein Test am Samstag zwischen 10 und 12 Uhr möglich. Dafür ist eine Anmeldung über die Homepage (www.vfb-fallersleben.de) oder per Telefon (05362 501299) nötig.

Auf dem Lidl-Parkplatz in Vorsfelde sind Termine ohne Anmeldung möglich, und zwar am Samstag von 9 bis 19 Uhr.

Das Schnelltestzentrum im Föhrenkrug (Pestalozzi-Allee 3) bietet Samstag von 9 bis 15 Uhr Tests an. Eigentlich muss man sich dafür schon unter der Woche anmelden, bei ausreichender Kapazität sind aber auch Tests ohne Termin möglich.

Ohne Termin geht es am Samstag von 10 bis 18 Uhr auf dem Globus-Parkplatz in Fallersleben (Wolfsburger Landstraße 7).

Auf dem Schützenplatz im Allerpark geht es am Samstag von 10 bis 16 Uhr, wenn man sich vorher über www.schnelltest-wob.de anmeldet.

Der DLRG Vorsfelde (Amtsstraße 35) testet am Samstag von 9 bis 12 Uhr – nach vorheriger Anmeldung auf www.vorsfelde.dlrg.de/testzentrum.

Das Testzelt auf dem Real-Parkplatz im Heinenkamp hat Samstag von 7 bis 19 Uhr geöffnet. Wer sich testen lassen möchte, muss ich zuvor unter www.corona-testzelte.de anmelden.

Unter dieser Adresse kann man ebenfalls für die Testzelte auf dem Parkplatz der Designer Outlets und dem Hagebaumarkt (Karl-Ferdinand-Braun-Ring) anmelden. Tests sind am Samstag vorm Outlet von 9 bis 18 Uhr und vorm Baumarkt von 8 bis 18 Uhr möglich.

Ohne Termin geht es in den Testzentren von „Flow Wolf“: In Vorsfelde auf dem Parkplatz des Baumarkts Toom von 8 bis 20 Uhr. Und an der Esso-Tankstelle Berliner Ring Samstag von 10 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 14 Uhr.

Beim Kletterpark Monkeyman im Allerpark gibt es Samstag und Sonntag von 9 bis 17 Uhr die Möglichkeit, sich testen zu lassen – ohne Termin.

Und auch ohne Termin läuft die mobile Teststation im Kaufhof, die freitags und samstags von 20 bis 24 Uhr ihre Dienste anbietet.

