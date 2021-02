Übergriffe auf Justiz-Mitarbeiter: Nimmt die Zahl auch in Wolfsburg zu?

Wolfsburg

Von Beleidigungen bis Bombendrohungen: Einem Bericht des Politikjournals „Rundblick“ zufolge hat es 2020 insgesamt 188 Übergriffe auf Mitarbeiter der niedersächsischen Justiz gegeben. Laut Justizministerin Barbara Havliza (CDU) habe die Zahl und die Intensität der Übergriffe zugenommen. Das Wolfsburger Amtsgericht erhielt 2020 ebenfalls eine Bombendrohung. Aktuell erneuert es seine Sicherheitsschleuse. Mit einer Zunahme von Übergriffen in Wolfsburg habe diese Maßnahme aber nichts zu tun, versichert Direktor Henning Lüdtke.

In Wolfsburg laufen derzeit keine Verfahren wegen Übergriffen auf Mitarbeiter der Justiz

Beleidigungen und Bedrohungen kommen laut dem Richter immer wieder vor. Das bestätigt auch Justizministerin Havliza: „Es war schon immer so, dass die Justiz als Projektionsfläche von Aggressionen herhalten musste.“ Sie erklärt gegenüber dem Politikjournal jedoch: „Aber die Zahl und die Intensität der Übergriffe nimmt zu, das ist leider so.“ Lüdtke will das auf WAZ-Anfrage nicht direkt kommentieren. Er sagt auf die Frage nach Beleidigungen und Bedrohungen am Wolfsburger Amtsgericht lediglich: „Wir haben aktuell keine Verfahren laufen.“

Gerichtsvollzieher sowie Familien- und Betreuungsrichter sind besonders gefährdet

Laut Lüdtke kommen Übergriffe seit jeher vor allem in bestimmten Bereichen der Justiz vor. „Familienrichter und Betreuungsrichter sind besonders gefährdet“, erklärt der Direktor des Amtsgerichts. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Beide greifen mit ihren Entscheidungen in erheblichem Maße in das private Leben ein. Lüdtke sagt zudem: „Die gefährdetste Gruppe sind die Gerichtsvollzieher.“

Um die Mitarbeiter bestmöglich zu schützen, hat das Amtsgericht ein „gestuftes Sicherheitssystem“. Wie das aussieht, dazu darf das Gericht keine Angaben machen. Fest steht aber, dass das Justizministerium spätestens seit 2019 das Thema Sicherheit verstärkt im Fokus hat. Der niedersächsische „Aktionsplan Sicherheit“ sieht vor, „in der Regel tägliche Sicherheitskontrollen an den Gerichten und Staatsanwaltschaften durchzuführen.“ Neben den Einlasskontrollen will das Ministerium unter anderem regionale Sicherheitsteams einführen und bauliche Sicherungsmaßnahmen vornehmen. Dafür fließen Gelder in Gepäckscanner oder Videoüberwachungssysteme, aber auch in die Umgestaltung der Eingangsbereiche der Gerichte.

In Wolfsburg läuft derzeit der Umbau der Sicherheitsschleuse

Obwohl es für Besucher derzeit noch nicht sichtbar ist, hat in Wolfsburg der Umbau der Sicherheitsschleuse laut Lüdtke bereits begonnen. Er soll noch bis ins nächste Jahr andauern. Der Direktor des Amtsgerichts betont jedoch, dass es dabei weniger um die Verschärfung der bestehenden Sicherheitsvorkehrungen als viel mehr um die Modernisierung des 1987 in Betrieb genommenen Gebäudes gehe.

Von Melanie Köster/dpa