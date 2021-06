Nordstadt

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Raub, der sich bereits am Freitagabend in der Schulenburgallee ereignet hat. Da das 62 Jahre alte und gehbehinderte Opfer bis Sonntagabend im Klinikum behandelt wurde und gesundheitlich noch nicht in der Lage war mit der Polizei zu sprechen, konnte der Wolfsburger erst jetzt die Tat anzeigen.

Der Vorfall passierte demnach am Freitagabend gegen 18 Uhr: Demnach fuhr der 62-Jährige mit dem Bus der Linie 202 von der Innenstadt in die Tiergartenbreite und stieg an der Haltestelle Bartenslebenring aus. Der Mann ging noch etwa 300 Meter an der Schulenburgallee weiter und wurde dann von Unbekannten von hinten niedergeschlagen und ausgeraubt. Der Senior fiel dabi zu Boden und verlor zudem das Bewusstsein.

Bis Sonntag musste der 62-Jährige im Klinikum behandelt werden

Als er wieder zu sich kam, blickte er schon in die Augen von zwei Rettungssanitätern, die von einer derzeit unbekannten Person alarmiert wurden. Anschließend wurde der 62-Jährige in das Klinikum Wolfsburg verbracht, wo er bis Sonntagabend stationär verblieb.

Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall

Erst am Sonntagabend, nach der Entlassung, stellte das Opfer fest, dass sein Mobiltelefon und sein Portemonnaie mit Personaldokumenten und Bargeld fehlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Geschilderten geben können. Polizeisprecher Thomas Figge. „Das Opfer ging gesundheitsbedingt sehr langsam und hatte eine Gehhilfe bei sich. Von daher dürfte er anderen Passanten und Autofahrern aufgefallen sein“.

Zeugen, aber auch der Anrufer, der den Rettungsdienst benachrichtigte werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0 zu melden.

