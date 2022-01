Wolfsburg

Schreck für eine 84-jährige Bewohnerin an der Schillerstraße am Sonntagnachmittag: Gegen 16.55 Uhr klingelte es mehrfach an der Wohnungstür der Frau. Zunächst stand jemand an der Haustür zum Mehrfamilienhaus, danach direkt an der Wohnungstür. Als die Seniorin nicht öffnete, hörte sie es mehrfach an der Wohnungstür krachen. „Als sie nachschaute, was diese Geräusche verursacht hatte, stand ein wildfremder Mensch in ihrer Wohnung“, so Polizeisprecher Thomas Figge.

Der Unbekannte forderte Geld von der Seniorin. Die Rentnerin schrie den Mann an, dass sie kein Geld habe und die Polizei alarmieren würde. Daraufhin verließ der Unbekannte die Wohnung und flüchtete unerkannt.

Täter war anscheinend stark alkoholisiert

Die 84-Jährige erholte sie sich nur langsam von dem Schreck, benötigte aber keine ärztliche Versorgung. Verwandte kümmerten sich um sie. Der Mann trug eine schwarze Jacke und gleichfarbige Mütze und war anscheinend stark alkoholisiert.

Die Polizei hofft, dass der Unbekannte Mitbewohnern, Nachbarn oder Passanten aufgefallen ist. Hinweise an Tel. 05361-46460.

