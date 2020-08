Überfall-Serie: Polizei fasst Tankstellen-Räuber in Wolfsburg

Wolfsburg

Nach einer Serie von Raubüberfällen in Wolfsburg und Braunschweig hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 27 Jahre alte Braunschweiger soll seit Anfang Juli mindestens sechs Tankstellen und eine Spielothek überfallen haben. Der Beschuldigte sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Die Ermittler schreiben dem Mann auch die beiden Überfälle auf eine Shell-Tankstelle an der Braunschweiger Straße in Wolfsburg am 23. und 31. Juli zu. Bei den Taten ging der Täter der Polizei zufolge immer auf die gleiche Weise vor. Er bedrohte die Angestellten mit einem Messer und ließ sich Bargeld herausgeben. „Er erbeutete jeweils Bargeld meistens im dreistelligen Bereich“, sagte ein Polizeisprecher in Braunschweig.

Kripo-Chef lobt gute Zusammenarbeit der Ermittler in Braunschweig und Wolfsburg

Nach der Überfall-Serie hatte die Braunschweiger Kriminalpolizei, in enger Zusammenarbeit mit den Kollegen in Wolfsburg, eine Ermittlungsgruppe gebildet. Ziel sei es gewesen, den Täter möglichst schnell zu ermitteln, um weitere Taten zu verhindern. „Dieser Ermittlungserfolg ist ein Beleg für die akribische und engagierte Arbeit der Braunschweiger Ermittlerinnen und Ermittler. Darüber hinaus basiert er auf der guten Zusammenarbeit mit der Polizei Wolfsburg und der Staatsanwaltschaft Braunschweig“, sagte Braunschweigs Kripo-Chef Uwe Lietzau.

Im Zuge der Ermittlungen sei aufgefallen dass der Täter immer wieder Motorräder zur Flucht nach den Überfällen nutzte. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, teilweise mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers, blieben ohne Erfolg. Die benutzten Motorräder fand die Polizei nach den Taten in Wolfsburg, wo sie vom Täter zurückgelassen worden waren. Dadurch brachten die Ermittler die Überfälle mit einer Serie von Einbrüchen bei Braunschweiger Firmen im gleichen Zeitraum in Verbindung. Dort seien immer wieder Motorräder und hochwertige Autos gestohlen worden, teilte die Polizei mit.

Als Tatverdächtigen ermittelte die Polizei einen 27-jährigen Braunschweiger. „Dieser konnte schließlich durch die Polizei dabei beobachtet werden, wie er in einem gestohlenen Transporter eines der entwendeten Motorräder in eine Wolfsburger Garage brachte“, erklärte der Polizeisprecher. Daraufhin sei der Mann festgenommen worden. In der Garage fanden die Ermittler später ein weiteres gestohlenes Motorrad.

Am Mittwoch wurde der 27-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig dem Haftrichter beim Amtsgericht Braunschweig vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.

