Überfälle auf Shell-Tankstellen in Wolfsburg: ­28-Jähriger steht vor Gericht

Wolfsburg

Ein 28-Jähriger steht ab 21. September wegen schweren Raubs vor dem Landgericht Braunschweig. Er soll im vergangenen Juli gleich zweimal innerhalb weniger Tage die Shell-Tankstelle an der Braunschweiger Straße in Wolfsburg überfallen haben. Insgesamt werden ihm fünf Überfälle zur Last gelegt. Jeweils wurden Angestellte mit einem Messer bedroht und Geld gefordert. Außerdem soll der Mann einen Audi im Wert von 60 000 Euro aus einem Autohaus gestohlen haben.

Gestohlenen Audi mit unbezahltem Sprit betankt

Der Braunschweiger ist kein unbeschriebenes Blatt und sitzt bereits wegen eines weiteren Delikts in Haft. Angeklagt ist er wegen schweren Raubs, besonders schwerem Fall des Diebstahls und Betrugs. Von Mitte Juni bis Ende Juli 2020 soll er fünf Überfälle begangen und außerdem aus einem Autohaus einen Audi RS6 im Wert von fast 60 000 Euro gestohlen haben. Den Wagen habe er noch für 100 Euro vollgetankt – ohne für den Sprit zu bezahlen.

Motorräder als Fluchtfahrzeug verwendet

Außerdem soll er drei Motorräder im Gesamtwert von 22 000 Euro gestohlen haben. Diese Motorräder nutzte der Mann offenbar auch als Fluchtfahrzeug nach den Tankstellenüberfällen. Genau das führte die Ermittler auf die Spur des Braunschweigers.

Als sich die Überfälle im vergangenen Jahr häuften, bildete die Braunschweiger Kriminalpolizei mit Wolfsburger Polizei eine Ermittlungsgruppe. Die nahm die benutzten Motorräder unter die Lupe, die der Täter nach den Überfällen in Wolfsburg zurückgelassen hatte. Die Ermittler brachten die Taten mit einer Serie von Einbrüchen bei Braunschweiger Firmen in Verbindung, wo immer wieder Motorräder und hochwertige Autos gestohlen wurden.

Ermittler den Tatverdächtigen in Wolfsburg fest

Als Tatverdächtigen ermittelte die Polizei den damals 27-Jährigen. Die Polizei beobachte ihn dabei, wie er in einem gestohlenen Transporter eines der entwendeten Motorräder in eine Wolfsburger Garage brachte. Daraufhin nahmen Ermittler den Mann fest. In der Garage fanden die Ermittler ein weiteres gestohlenes Motorrad. Für den Prozess sind vier weitere Verhandlungstermine angesetzt. Das Urteil wird am 12. Oktober erwartet.

Auch in diesem Jahr gab es bereits vier Überfälle auf Tankstellen in Wolfsburg. In allen Fällen handelte es sich jeweils um zwei recht junge Täter. Zuletzt wurde am 18. August eine Mitarbeiterin der Shell-Tankstelle in Westhagen mit einem Messer bedroht. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

