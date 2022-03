Wolfsburg

Was heute in Wolfsburg wichtig ist und worüber wir Sie als Leser der WAZ auf dem Laufenden halten, verraten wir Ihnen hier.

VW-Arena – VfL Wolfsburg trifft auf Union Berlin:

– Anpfiff für die Bundesliga ist am Samstag um 15.30 Uhr: In der VW-Arena in Wolfsburg wird sich der VfL Wolfsburg ein Duell gegen Union Berlin liefern.

Der VfL Wolfsburg spielt am Samstag gegen Union Berlin. Quelle: Boris Baschin

Kundgebung zum Frauentag auf dem Rathaus:

– Das Frauenzentrum „Frauen-Zimmer“ und das Gleichstellungsreferat der Stadt haben am Samstag die Aktion „Brot und Rosen“ organisiert. Die Historische Frauen-Kostümgruppe verteilte rote Rosen an weibliche Passantinnen. Damit machen sie auf das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit (Brot) sowie ein Leben in Respekt (Rosen) aufmerksam. In der VW-Stadt gibt es viele weitere Aktionen zum Internationalen Frauentag, der am Dienstag ist.

Frauentag am 8. März: Am Samstag gibt es in der Wolfsburger Innenstadt eine Aktion vom Frauenzentrum und Gleichstellungsreferat der Stadt. Quelle: Sandra Jäschke

Neuhaus – Burgmuseum öffnet am Sonntag:

– Das Burgmuseum auf der Burg Neuhaus öffnet wieder ab am Sonntag, 6. März, seine Ausstellungsräume. Die Mitglieder des Freundeskreises begrüßen sonntags von 14 bis 17 Uhr (von November bis Januar von 14 bis 16.30 Uhr) die Besucher und Besucherinnen in dieser Dependance des Stadtmuseums im M2K. Der Eintritt ins Museum ist frei.

Die Burg Neuhaus, auf einem Felsmassiv oberhalb des Hehlinger Bachs gelegen, gilt als eine der am besten erhaltenen Wasserburgen Norddeutschlands. Die alte Festung wurde vor 650 Jahren im Zuge der Auseinandersetzungen um das Erbe des Lüneburger Herzogs Wilhelm errichtet.

Einblicke in die Burggeschichte vermittelt das Museum auf der Burg Neuhaus, das am Sonntag wieder öffnet. Quelle: Stadtmuseum im M2K Wolfsburg

Weitere Corona-Lockerungen treten in Kraft:

– Die Inzidenz ist zwar hoch, aber die Krankenhäuser nicht überlastet: Deshalb gibt es seit Freitag weitere Corona-Lockerungen – zum Beispiel gilt jetzt wieder 3G in Hotels und Restaurants.

Corona-Lockerungen: Ab heute gilt wieder 3G in Restaurants und Hotels. Quelle: Boris Baschin

Phaeno – „Meet the Scintist“ mit Physikerin:

– Am Sonntag geht das Format „Meet The Scintist“ im Wolfsburger Phaeno in die nächste Runde: Von 11 bis 16 Uhr können Gäste der Physikerin Lea Richtmann von der Leibnitz Universität Hannover Löcher in den Bauch fragen. Sie will den Besuchern das Thema Teilchenbeschleunigung näher bringen

Physikerin Lea Richtmann kommt am Sonntag ins Phaeno. Quelle: Phaeno Wolfsburg

Film-Festival im Hallenbad-Kino:

– Im Programm-Kino das Hallenbads wird vom 6. bis zum. 10. März ein „Best Of“ des Braunschweig International Film Festivals gezeigt. Den Auftakt macht am Sonntag das polnische Drama „25 Jahre Innocence“ von Regisseur Jan Holoubek.

Das Hallenbad-Kino zeigt ein „Best Of“ des Braunschweiger Filmfestivals. Quelle: Archiv

Theater Wolfsburg – Drehbühnenball abgesagt:

– An diesem Samstag hätte eigentlich der beliebte Drehbühnenball in Wolfsburg stattfinden sollen – doch das Theater Wolfsburg entschloss sich die Veranstaltung Anfang des Jahres wegen der unsicheren Corona-Lage abzusagen. „Wir sind derzeit in der Planung eines Familiensommerfestes im Rahmen eines Tags der offenen Tür im und vor dem Theater“, heißt es auf der Homepage des Theaters.

Wochenmarkt auf dem Rathausplatz, in Fallersleben und Detmerode:

– Immer samstags findet auf dem Rathausplatz, in Fallersleben und Detmerode der Wochenmarkt statt. Regionale Händlerinnen und Händler bieten dort von 8 bis 13 Uhr ihre Produkte an.

Wochenmarkt: Händler bieten frische Waren an. Quelle: Boris Baschin

Achtung Blitzer:

– Achtung Autofahrer: Die Stadt nimmt in der kommenden Woche wieder Geschwindigkeitsmessungen vor. Vom 28. Februar bis zum 6. März stehen Blitzer unter anderem an folgenden Standorten: auf der L 294, Heinrich-Nordhoff-Straße, Berliner Brücke und Friedrich-Ebert-Straße.

Es sind wieder Geschwindigkeitsmessungen geplant. Quelle: Britta Schulze

Weyhäuser Weg ist gesperrt:

– Der Weyhäuser Weg (K 28) ist zwischen der B 188 und der Tangente nach Gifhorn (K 114) bis zum 13. Mai, an Tagen, an denen eine Amphibienwanderung stattfindet, nachts voll gesperrt. Die Zufahrt aus Richtung Weyhausen wird ebenfalls gesperrt.

Mit dem Wandern der Amphibien ist bei steigenden Temperaturen und feuchtwarmer Witterung zu rechnen. Gesperrt wird im März von 19 bis 6 Uhr.

Verkehrsteilnehmende können den gesperrten Bereich über die B 188 und die A 39 / Tappenbecker Landstraße umfahren.

Haltestelle „Nordfriedhof“ gesperrt:

– Die Wolfsburger Verkehrs-GmbH (WVG) informiert, dass aufgrund von unangekündigten Bauarbeiten die Haltestelle „Nordfriedhof“ (Eingang) ab sofort bis voraussichtlich Freitag, 11. März, nicht angefahren werden kann. Als Ersatzhaltestelle steht den Fahrgästen die Haltestelle „Nordfriedhof“ zur Verfügung.

Bushaltestelle: „Nordfriedhof“ (Eingang) kann voraussichtlich bis zum 11. März nicht angefahren werden. Quelle: Bjoern Wylezich

Autofahrer aufgepasst – Bauarbeiten auf der A 39:

– Bis voraussichtlich Ende Juli 2022 wird auf der A 39 zwischen den Anschlussstelle Wolfsburg-West und Wolfsburg-Sandkamp die Fahrbahn in beiden Fahrtrichtungen erneuert. Zuerst erfolgen die Bauarbeiten in Fahrtrichtung Salzwedel und im Anschluss in Fahrtrichtung Braunschweig. Der Verkehr wird auf die Gegenfahrbahn umgeleitet.

Autofahrer aufgepasst: Auf der A 39 finden derzeit Bauarbeiten zwischen den Anschlussstelle Wolfsburg-West und Wolfsburg-Sandkamp statt. Quelle: Roland Hermstein

Bauarbeiten in der Dieselstraße/ Borsigstraße:

– Noch bis voraussichtlich Samstag, 7. Mai, werden Bauarbeiten der LSW in der Dieselstraße/Borsigstraße durchgeführt. Die Haltestelle „Berufsschule II“ kann beidseitig nicht angefahren werden. Fahrgäste werden gebeten, ersatzweise die Haltestelle „Borsigstraße“ zu nutzen. Von den Änderungen ist die WVG-Linie 212 betroffen.

Achtung Baustelle: In der Dieselstraße/ Borsigstraße arbeitet aktuell die LSW. Quelle: Jan Woitas

Lessingstraße in Teilen gesperrt:

– Der Fuß- und Fahrradweg sowie die Fahrbahn zwischen Hotel Global Inn und der Seilerstraße werden aktuell saniert und neu gestaltet. Folgende Sperrungen und Umleitungen sind dafür laut Stadt bis zum 30. April vorgesehen: Der östliche Rad- und Fußweg an der Lessingstraße wird in Fahrtrichtung Heinrich-Nordhoff-Straße gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die Seiler- und Kleiststraße. Außerdem wird die Seilerstraße zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Lessingstraße, so dass das Einfahren von der Lessingstraße in die Seilerstraße nicht möglich sein wird. Die Grundstücke sind weiterhin über Zuwegungen erreichbar und auch die Energie- und Wasserversorgung ist gewährleistet.

In der Lessingstraße finden aktuell Bauarbeiten statt, darauf sollten sich Autofahrer einstellen. Quelle: Roland Hermstein

K 111 zwischen Barnstorf und Heiligendorf gesperrt:

– Die Bauarbeiten an der Kreisstraße 111 in Heiligendorf verzögern sich. Damit dauert die Vollsperrung zwischen Barnstorf und Heiligendorf noch länger. Ursprünglich sollte Ende Februar alles fertig sein, jetzt peilt die Stadt „spätestens Ende März“ an. Grund seien Probleme mit dem Straßenuntergrund.

Die Arbeiten verzögern sich: Vorerst bleibt die K 111 gesperrt. Quelle: Roland Hermstein

Stadt impft in den Ortsteilen:

– Das Gesundheitsamt impft mit seinen mobilen Teams derzeit verstärkt in den Wolfsburger Ortsteilen. Es werden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen für Personen ab 12 Jahren angeboten. Geimpft wird mit mRNA-Impfstoffen (BioNTech/Moderna) entsprechend der aktuellen Stiko-Empfehlungen. Eine vorherige Terminvereinbarung oder Anmeldung über das Impfportal ist nicht erforderlich, je nach Aufkommen kann es allerdings zu Wartezeiten kommen.

Das sind die weiteren Termine:

– Wendschott: 9. März, Alte Schule, Wendenstraße 14

– Ehmen: 16. März, Gemeindehaus, Am Küsterberg 9

– Velstove: 23. März, Ort wird noch bekannt gegeben

– Kästorf: 30, März- Mehrzweckhalle (Clubraum); Im Wiesengrund 21

– Nordsteimke: 6. April, Sporthalle (Nebenraum), Steinbekerstraße 35

Impfangebot für Kinder im VfL-Fanhaus:

– Es gibt ein Impfangebot der Stadt Wolfsburg für fünf- bis elfjährige Kinder im VfL-Fanhaus im Allerpark. Die Termine sind über das Impfportal des Landes Niedersachsen buchbar.

Kinder von fünf bis elf Jahren werden im VfL-Fanhaus geimpft. Quelle: Nancy Heusel

Impfungen in der City-Galerie:

– Im Obergeschoss der City-Galerie finden regelmäßig Impfungen statt. Jeweils freitags ist eine Terminbuchung für die darauffolgende Woche über das Landesportal unter impfportal-niedersachsen.de oder unter Tel. 0800 9988 665 möglich. Bei freien Kapazitäten werden zusätzlich täglich von Terminkarten mit Impfzeiträumen für den entsprechenden Tag ausgegeben. Die Ausgabe der Terminkarten beginnt um 9 Uhr. Die Terminkarte ist nicht namensgebunden. Das Impfangebot für Auffrischimpfungen richtet sich nach der aktuellen STIKO-Empfehlung.

Großer Ansturm: In der City-Galerie warten viele Wolfsburgerinnen und Wolfsburger auf ihre Impfung gegen das Coronavirus. Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

