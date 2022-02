Wolfsburg

Was heute in Wolfsburg wichtig ist und worüber wir Sie als Leser der WAZ auf dem Laufenden halten, verraten wir Ihnen hier.

Volkswagen – digitale Betriebsversammlung:

– Es werden sicherlich spannende Themen auf den Tisch kommen: Heute um 9.30 Uhr findet die digitale Betriebsversammlung von VW statt. In die Live-Übertragung zuschalten können sich aus rechtlichen Gründen nur Beschäftigte, die dem VW-Standort Wolfsburg zugeordnet sind. Übertragen wird die Versammlung ausschließlich über das 360°-Volkswagen-Net und die 360°- Volkswagen-App. Nach der VW-Gesamtbetriebsratschefin Daniela Cavallo wird auch Konzernchef Herbert Diess zur Belegschaft sprechen. Durch die Veranstaltung, die aus dem Markenhochhaus heraus gesendet wird, führt der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Gerardo Scarpino.

Mars – Wissenschaftlicher Vortrag im Planetarium

– In der Reihe der wissenschaftlichen Vorträge wirft der Berliner Planetenforscher Dr. Ernst Hauber (DLR) heute um 19 Uhr einen Blick auf unseren faszinierenden Nachbarplaneten, den Mars. Dr. Ernst Hauber ist stellvertretender Leiter der Abteilung Planetengeologie am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin-Adlershof und beschäftigt sich als Geologe schon seit vielen Jahren mit der Entwicklungsgeschichte des Mars. Der Planetenwissenschaftler war an zahlreichen großen Planetenmissionen beteiligt – nicht nur zum Mars. Karten gibt es im Planetarium oder unter Tel. 05361 899 9320. Es gilt 2G.

Die Blitzerstandorte für diese Woche

– Auch in dieser Woche wird wieder geblitzt, wo Autofahrer besonders auf den Tacho achten sollten, hat die Stadt Wolfsburg zuvor bekannt gegeben. Vom 14. bis 20. Februar sind Messungen an folgenden Standorten geplant.

Zum Hasenwinkel

Nordsteimker Straße

Gifhorner Straße

Sachsenring

Circus Bravo gibt Vorstellungen in Fallersleben:

– Der in Sülfeld gestrandete Circus Bravo darf wieder auftreten: Nach Monaten der Corona-Zwangspause hat die Stadt jetzt einem entsprechenden Hygienekonzept zugestimmt. Noch bis 20. Februar ist der Zirkus auf dem Veranstaltungsgelände nahe McDonalds in der Wolfsburger Landstraße zu Gast. Hier gibt es täglich um 15.30 Uhr eine Vorstellung, sonntags außerdem um 11 Uhr und um 14 Uhr. Auf dem Programm stehen unter anderem eine lustige Ziegenshow, edle Pferdedressuren und rockige Jonglage.

Stadt impft in den Ortsteilen:

– Das Gesundheitsamt impft mit seinen mobilen Teams in den kommenden Wochen verstärkt in den Wolfsburger Ortsteilen. Jeweils von 13 bis 19 Uhr werden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen für Personen ab 12 Jahren angeboten. Geimpft wird mit mRNA-Impfstoffen (BioNTech/Moderna) entsprechend der aktuellen Stiko-Empfehlungen. Eine vorherige Terminvereinbarung oder Anmeldung über das Impfportal ist nicht erforderlich, je nach Aufkommen kann es allerdings zu Wartezeiten kommen.

Das sind die Termine:

– Neindorf: 16. Februar, Gemeindehaus, Kirchstraße 16

– Sülfeld: 23. Februar, Mehrzweckhalle (Clubraum), Dorfstraße 10

– Hattorf: 2. März, Raum zum Wachsen e.V., Plantage 86

– Wendschott: 9. März, Alte Schule, Wendenstraße 14

– Ehmen: 16. März, Gemeindehaus, Am Küsterberg 9

– Velstove: 23. März, Ort wird noch bekannt gegeben

– Kästorf: 30, März- Mehrzweckhalle (Clubraum); Im Wiesengrund 21

– Nordsteimke: 6. April, Sporthalle (Nebenraum), Steinbekerstraße 35

Wochenmarkt auf dem Rathausplatz und in Fallersleben:

– Auf dem Rathausplatz und auf dem Denkmalplatz in Fallersleben finden immer am Mittwoch von 8 bis 13 Uhr die Wochenmärkte statt. Regionale Händlerinnen und Händler bieten dort ihre Ware an.

Kino im Hallenbad-Kulturzentrum:

– Die französische Komödie „Notre Dame – Die Liebe ist eine Baustelle“ ist heute um 20 Uhr im Hallenbad-Kino zu sehen – diesmal als Original mit Untertiteln. Es gilt 2G, Karten gibt es an der Abendkasse.

Autofahrer aufgepasst – Bauarbeiten auf der A 39:

– Bis voraussichtlich Ende Juli 2022 wird auf der A 39 zwischen den Anschlussstelle Wolfsburg-West und Wolfsburg-Sandkamp die Fahrbahn in beiden Fahrtrichtungen erneuert. Zuerst erfolgen die Bauarbeiten in Fahrtrichtung Salzwedel und im Anschluss in Fahrtrichtung Braunschweig. Der Verkehr wird auf die Gegenfahrbahn umgeleitet.

– Ab Montag, 14. Februar, bis Ende Februar finden auf der A 39 in beide Fahrtrichtungen von den Anschlussstellen Weyhausen bis Salzgitter-Watenstedt Gehölzpflegearbeiten statt. Es wird in der Zeit von montags bis freitags von 7.30 bis 19.30 Uhr gearbeitet.

Ausstellung im Verein Junge Kunst:

– Die junge Hamburger Künstlerin Karla Zipfel zeigt noch bis zum 11. März im Verein Junge Kunst in der Schillerstraße 23 ein Installations-Setting aus Kunstobjekten und Design-Elementen. Es gilt 2G.

Anmeldefrist für Kita-Plätze endet:

– Die Stadt vergibt die Kinderbetreuungsplätze für das Kita-Jahr 2022. Anmeldungen im Online-Portal „Wolles Welt“ unter wolfsburg.de/wolles-welt sind noch bis zum 28. Februar möglich. Dort erhalten Eltern außerdem Informationen über pädagogische Schwerpunkte, Gruppenstrukturen, Öffnungszeiten und vieles mehr. Die Stadt empfiehlt aufgrund der hohen Nachfrage, fünf Kindertagesstätten oder Betreuungsorte auszuwählen und mit den Prioritäten 1 bis 5 zu besetzen. Diese Auswahl kann bis zum 28. Februar nachträglich geändert werden.

Smartphone-Schule in der Markthalle:

– Wie lade ich eine App und installiere diese? Wie richte ich mein Smartphone ein und kann es nutzen? Diese und andere Fragen werden in der Smartphoneschule in der „Markthalle – Raum für digitale Ideen“ beantwortet. Das Schiller40 Coworking Space bietet in Kooperation mit der Ostfalia Hochschule diesen Termin im Februar jeden Montag und jeden Freitag von 9 bis 12 Uhr an. Eine vorige Anmeldung unter der E-Mailadresse coworking@stadt.wolfsburg.de oder unter Telefon 05361 890 2952 ist notwendig.

Bauarbeiten in der Dieselstraße/ Borsigstraße:

– Noch bis voraussichtlich Samstag, 7. Mai, werden Bauarbeiten der LSW in der Dieselstraße/Borsigstraße durchgeführt. Die Haltestelle „Berufsschule II“ kann beidseitig nicht angefahren werden. Fahrgäste werden gebeten, ersatzweise die Haltestelle „Borsigstraße“ zu nutzen. Von den Änderungen ist die WVG-Linie 212 betroffen.

Lessingstraße in Teilen gesperrt:

– Der Fuß- und Fahrradweg sowie die Fahrbahn zwischen Hotel Global Inn und der Seilerstraße werden aktuell saniert und neu gestaltet. Folgende Sperrungen und Umleitungen sind dafür laut Stadt bis zum 30. April vorgesehen: Der östliche Rad- und Fußweg an der Lessingstraße wird in Fahrtrichtung Heinrich-Nordhoff-Straße gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die Seiler- und Kleiststraße. Außerdem wird die Seilerstraße zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Lessingstraße, so dass das Einfahren von der Lessingstraße in die Seilerstraße nicht möglich sein wird. Die Grundstücke sind weiterhin über Zuwegungen erreichbar und auch die Energie- und Wasserversorgung ist gewährleistet.

K 111 zwischen Barnstorf und Heiligendorf gesperrt:

– Die Bauarbeiten an der Kreisstraße 111 in Heiligendorf verzögern sich. Damit dauert die Vollsperrung zwischen Barnstorf und Heiligendorf noch länger. Ursprünglich sollte Ende Februar alles fertig sein, jetzt peilt die Stadt „spätestens Ende März“ an. Grund seien Probleme mit dem Straßenuntergrund.

Impfangebot für Kinder im VfL-Fanhaus:

– Es gibt ein Impfangebot der Stadt Wolfsburg für fünf- bis elfjährige Kinder im VfL-Fanhaus im Allerpark. Die Termine sind über das Impfportal des Landes Niedersachsen buchbar. Erstimpfungen sind an der VW-Arena am 2. Februar, jeweils von 10 bis 18 Uhr, möglich. Weitere Termine will die Verwaltung Ende Januar zur Verfügung stellen.

Verschärfte Zutrittsregeln am Klinikum:

– Im Klinikum Wolfsburg gelten angesichts der hochansteckenden Omikron-Variante angepasste Zutrittsregeln. Alle Patienten, die im Klinikum rein ambulant behandelt oder untersucht werden, müssen am Haupteingang einen aktuellen negativen Covid-19-Test vorzeigen. Diese Regelung gilt unabhängig des Impf- und Genesenen-Status und zusätzlich für alle Kinder, auch wenn diese jünger als sechs Jahre alt sind.

FFP2-Maskenpflicht im Einzelhandel:

– Im gesamten Einzelhandel gilt eine FFP2-Maskenpflicht. Eine Unterscheidung zwischen Geschäften des täglichen Bedarfs und anderen Einzelhandelsgeschäften gibt es nicht mehr.

– Und auch im Rathaus gilt jetzt eine FFP2-Maskenpflicht.

Impfungen in der City-Galerie:

– Im Obergeschoss der City-Galerie finden regelmäßig Impfungen statt. Jeweils freitags ist eine Terminbuchung für die darauffolgende Woche über das Landesportal unter impfportal-niedersachsen.de oder unter Tel. 0800 9988 665 möglich. Bei freien Kapazitäten werden zusätzlich täglich von Terminkarten mit Impfzeiträumen für den entsprechenden Tag ausgegeben. Die Ausgabe der Terminkarten beginnt um 9 Uhr. Die Terminkarte ist nicht namensgebunden. Das Impfangebot für Auffrischimpfungen richtet sich nach der aktuellen STIKO-Empfehlung.

