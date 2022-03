Überblick - Weltpremiere des ID.Buzz, Impfen in Wendschott: Das ist am Mittwoch in Wolfsburg los

Mit Spannung wird der vollelektrische Nachfolger des VW-Bulli erwartet – heute Abend wird das Geheimnis gelüftet. Und in Wendschott sind heute mobile Impfteams im Einsatz: Was sonst noch am Dienstag, 8. März, in Wolfsburg wichtig ist, erfahren Sie von uns.