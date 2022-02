Wolfsburg

Was heute in Wolfsburg wichtig ist und worüber wir Sie als Leser der WAZ auf dem Laufenden halten, verraten wir Ihnen hier.

Sturm sorgt weiter für Beeinträchtigungen:

– Nach den schweren Unwettern am Wochenende ist der Zugverkehr weitestgehend wieder angelaufen. Es sind allerdings weiterhin erhebliche Verspätungen möglich, die bis in den Dienstag hinein andauern können.

Erstimpfaktion in der Autostadt:

– Das Gesundheitsamt und die Stadt bieten am Dienstag, 22. Februar, von 13 bis 18 Uhr eine Erstimpfaktion für Kinder und Jugendliche von 5 bis 17 Jahren in der Autostadt an.

Die Buchung der Termine für die Erstimpfungen erfolgt ausschließlich online über das Impfportal Niedersachsen (www.impfportal-niedersachsen.de) oder per Telefon unter 0800/99 88 665. An beiden Tagen wird ein Kinderarzt anwesend sein. Alle Kinder und Jugendlichen sowie eine Begleitperson erhalten im Anschluss freien Eintritt in die Autostadt.

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit tagt:

– Um 16 Uhr tagt der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Unter anderem soll es um einen geplanten Zaun gehen, der künftig Bodenbrüter in den Düpenwiesen vor randalierenden Wildschweinen schützen soll.

Wildtiere in Wolfsburg: Hobbyfotograf Oliver Clavee hat schon viele von ihnen in eindrucksvollen Bildern festgehalten. Quelle: Oliver Clavee

Westhagener Ortsrat tagt:

– In Westhagen tagt um 18.30 Uhr der Ortsrat. Die Sitzung findet ausschließlich digital statt. Die Teilnahme für Einwohnerinnen und Einwohner ist im Rathaus A, Sitzungszimmer 1, Porschestraße 49, 38440 Wolfsburg, im begrenztem Umfang möglich.

Wochenmarkt auf dem Brandenburger Platz:

– Dienstags findet auf dem Brandenburger Platz ein Wochenmarkt statt. Regionale Händler sind von 8 bis 13 Uhr mit ihren Produkten zu Gast.

Wochenmarkt: Am Dienstag sind die Händlerinnen und Händler auf dem Brandenburger Platz. Quelle: Boris Baschin

Neue Ausstellung im Kunstschaufenster des Hallenbads:

Um 19 Uhr eröffnet das Hallenbad im Schachtweg eine neue Ausstellung im Kunstschaufenster: Die bildhauerische Arbeit von Marita Speen, die das Kunstschaufenster füllt, besteht aus verschiedenfarbigen Elementen, deren Aussehen an eine Kreisform angelehnt ist. Diese Kreisform wird bei der Anordnung im Raum nochmals aufgegriffen und dadurch verstärkt. Die einzelnen Fragmente sind auf unterschiedlichen Ebenen angeordnet. Die Komposition ruft ein Gefühl von Dynamik und Bewegung hervor, von Steigen und Fallen, von Kreisen und Innehalten.

„House of Gucci“ im Hallenbad-Kino:

– Im Hallenbad-Kino ist am Dienstag noch mal das Drama „House of Gucci“ von Ridley Scott zu sehen – mit Lady Gaga in der Hauptrolle.

„House of Gucci“: Das Drama ist noch bis Dienstag um 20 Uhr im Hallenbad-Kino zu sehen. Quelle: Fabio Lovino

Beginnend im Jahr 1970 folgt der Film den düsteren Geheimnissen und tödlichen Intrigen hinter den glamourösen Kulissen der berühmten Modedynastie. Los geht es um 20 Uhr, es gilt 2G und Maskenpflicht. Tickets gibt es an der Abendkasse.

Trailer zum Drama „House of Gucci“:

Haltestelle „Nordfriedhof“ gesperrt:

– Die Wolfsburger Verkehrs-GmbH (WVG) informiert, dass aufgrund von unangekündigten Bauarbeiten die Haltestelle „Nordfriedhof“ (Eingang) ab sofort bis voraussichtlich Freitag, 11. März, nicht angefahren werden kann. Als Ersatzhaltestelle steht den Fahrgästen die Haltestelle „Nordfriedhof“ zur Verfügung.

Bushaltestelle: „Nordfriedhof“ (Eingang) kann voraussichtlich bis zum 11. März nicht angefahren werden. Quelle: Bjoern Wylezich

Autofahrer aufgepasst – Bauarbeiten auf der A 39:

– Bis voraussichtlich Ende Juli 2022 wird auf der A 39 zwischen den Anschlussstelle Wolfsburg-West und Wolfsburg-Sandkamp die Fahrbahn in beiden Fahrtrichtungen erneuert. Zuerst erfolgen die Bauarbeiten in Fahrtrichtung Salzwedel und im Anschluss in Fahrtrichtung Braunschweig. Der Verkehr wird auf die Gegenfahrbahn umgeleitet.

– Ab Montag, 14. Februar, bis Ende Februar finden auf der A 39 in beide Fahrtrichtungen von den Anschlussstellen Weyhausen bis Salzgitter-Watenstedt Gehölzpflegearbeiten statt. Es wird in der Zeit von montags bis freitags von 7.30 bis 19.30 Uhr gearbeitet.

Autofahrer aufgepasst: Auf der A 39 finden seit Montag Bauarbeiten zwischen den Anschlussstelle Wolfsburg-West und Wolfsburg-Sandkamp statt. Quelle: Roland Hermstein

Bauarbeiten in der Dieselstraße/ Borsigstraße:

– Noch bis voraussichtlich Samstag, 7. Mai, werden Bauarbeiten der LSW in der Dieselstraße/Borsigstraße durchgeführt. Die Haltestelle „Berufsschule II“ kann beidseitig nicht angefahren werden. Fahrgäste werden gebeten, ersatzweise die Haltestelle „Borsigstraße“ zu nutzen. Von den Änderungen ist die WVG-Linie 212 betroffen.

Achtung Baustelle: In der Dieselstraße/ Borsigstraße arbeitet aktuell die LSW. Quelle: Jan Woitas

Lessingstraße in Teilen gesperrt:

– Der Fuß- und Fahrradweg sowie die Fahrbahn zwischen Hotel Global Inn und der Seilerstraße werden aktuell saniert und neu gestaltet. Folgende Sperrungen und Umleitungen sind dafür laut Stadt bis zum 30. April vorgesehen: Der östliche Rad- und Fußweg an der Lessingstraße wird in Fahrtrichtung Heinrich-Nordhoff-Straße gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die Seiler- und Kleiststraße. Außerdem wird die Seilerstraße zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Lessingstraße, so dass das Einfahren von der Lessingstraße in die Seilerstraße nicht möglich sein wird. Die Grundstücke sind weiterhin über Zuwegungen erreichbar und auch die Energie- und Wasserversorgung ist gewährleistet.

In der Lessingstraße finden aktuell Bauarbeiten statt, darauf sollten sich Autofahrer einstellen. Quelle: Roland Hermstein

K 111 zwischen Barnstorf und Heiligendorf gesperrt:

– Die Bauarbeiten an der Kreisstraße 111 in Heiligendorf verzögern sich. Damit dauert die Vollsperrung zwischen Barnstorf und Heiligendorf noch länger. Ursprünglich sollte Ende Februar alles fertig sein, jetzt peilt die Stadt „spätestens Ende März“ an. Grund seien Probleme mit dem Straßenuntergrund.

Die Arbeiten verzögern sich: Vorerst bleibt die K 111 gesperrt. Quelle: Roland Hermstein

Impfangebot für Kinder im VfL-Fanhaus:

– Es gibt ein Impfangebot der Stadt Wolfsburg für fünf- bis elfjährige Kinder im VfL-Fanhaus im Allerpark. Die Termine sind über das Impfportal des Landes Niedersachsen buchbar.

Kinder von fünf bis elf Jahren werden im VfL-Fanhaus geimpft. Quelle: Nancy Heusel

Impfungen in der City-Galerie:

– Im Obergeschoss der City-Galerie finden regelmäßig Impfungen statt. Jeweils freitags ist eine Terminbuchung für die darauffolgende Woche über das Landesportal unter impfportal-niedersachsen.de oder unter Tel. 0800 9988 665 möglich. Bei freien Kapazitäten werden zusätzlich täglich von Terminkarten mit Impfzeiträumen für den entsprechenden Tag ausgegeben. Die Ausgabe der Terminkarten beginnt um 9 Uhr. Die Terminkarte ist nicht namensgebunden. Das Impfangebot für Auffrischimpfungen richtet sich nach der aktuellen STIKO-Empfehlung.

Großer Ansturm: In der City-Galerie warten viele Wolfsburgerinnen und Wolfsburger auf ihre Impfung gegen das Coronavirus. Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Stadt impft in den Ortsteilen:

– Das Gesundheitsamt impft mit seinen mobilen Teams in den kommenden Wochen verstärkt in den Wolfsburger Ortsteilen. Jeweils von 13 bis 19 Uhr werden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen für Personen ab 12 Jahren angeboten. Geimpft wird mit mRNA-Impfstoffen (BioNTech/Moderna) entsprechend der aktuellen Stiko-Empfehlungen. Eine vorherige Terminvereinbarung oder Anmeldung über das Impfportal ist nicht erforderlich, je nach Aufkommen kann es allerdings zu Wartezeiten kommen.

Das sind die Termine:

– Sülfeld: 23. Februar, Mehrzweckhalle (Clubraum), Dorfstraße 10

– Hattorf: 2. März, Raum zum Wachsen e.V., Plantage 86

– Wendschott: 9. März, Alte Schule, Wendenstraße 14

– Ehmen: 16. März, Gemeindehaus, Am Küsterberg 9

– Velstove: 23. März, Ort wird noch bekannt gegeben

– Kästorf: 30, März- Mehrzweckhalle (Clubraum); Im Wiesengrund 21

– Nordsteimke: 6. April, Sporthalle (Nebenraum), Steinbekerstraße 35

