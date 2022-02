Wolfsburg

Was heute in Wolfsburg wichtig ist und worüber wir Sie als Leser der WAZ auf dem Laufenden halten, verraten wir Ihnen hier.

Neue Corona-Regeln kommen:

– Ab Donnerstag treten in ganz Niedersachen neue Corona-Regeln in Kraft. Unter anderem entfallen die Kontaktbeschränkungen für geimpfte Menschen. Außerdem gilt in der Gastronomie auch bei voller Auslastung die 2G-Regel. Bei Veranstaltungen sind wieder mehr Gäste zulässig. Beim Sport gilt drinnen und draußen künftig nur noch die 3G-Regel. Ab dem 4. März will das Land die Regeln dann noch weiter lockern.

Neue Corona-Regeln: Unter anderem für die Gastronomie soll es Lockerungen geben. Quelle: Boris Baschin

Meeresbiologin liest aus neuem Buch:

– Im Planetarium liest ab 19 Uhr die italienische Meeresbiologin Mariasole Bianco aus ihrem neuen Buch „Planet Ozean – Unser Leben hängt vom Meer ab, die Zukunft der Meere von uns“. Bianco beschreibt in ihrem Buch ihre besondere Beziehung zum Meer als Stabilisatoren unseres Ökosystems und Garanten der Biodiversität. Sie warnt gleichsam vor Überfischung, Plastikmüll und Zerstörung der Mangrovenwälder und sensibilisiert nachdrücklich für den Schutz der Meere und des Klimas. Die Lesung findet auf Italienisch statt und wird auf Deutsch übersetzt. Sie eignet sich auch für ein junges Publikum. Es gilt die 2G-Regel. Tickets für Erwachsene kosten 8,50 Euro, mit Ermäßigung oder für Kinder 6 Euro. Karten gibt es online unter: https://planetarium-wolfsburg.de/de/programm-veranstaltungen/lesungen/lesung-mariasole-bianco-planet-ozean/

Mariasole Bianco: Die Meeresbiologin liest im Planetarium Wolfsburg aus ihrem neuen Buch. Quelle: Agenzia Consolare d’Italia a Wolfsburg

Vortrag im Phaeno:

– Das Phaeno bietet ab 19.30 Uhr einen „Science Talk“ zum Thema „Gesunde Ernährung der Zukunft“ an. Darin spricht Dr. Gonzalez Mellado vom Thünen-Institut Braunschweig über die gegenwärtige Lage der Welternährung, erklärt warum die aktuelle Ernährungssysteme in vielen Ländern der Welt anders gestaltet werden müssen, um die Welternährung in der Zukunft zu sichern. Für die Teilnahme im Phaeno ist eine vorherige Anmeldung erforderlich: entweder per Mail unter entdecke@phaeno.de oder telefonisch unter 05361-890 100. Im Phaeno gilt momentan die 2G-Plus-Regel. Alternativ können Interessierte den Vortrag auch von Zuhause aus im Livestream verfolgen: https://www.youtube.com/watch?v=eCEZ1Tb2ZRw

Wochenmarkt auf dem Hansaplatz und in Westhagen:

– Donnerstags finden auf dem Hansaplatz und in Wethagen Wochenmärkte statt. Regionale Händler sind von 8 bis 13 Uhr mit ihren Produkten zu Gast.

Wochenmarkt: Am Dienstag sind die Händlerinnen und Händler auf dem Brandenburger Platz. Quelle: Boris Baschin

„Amadeus“ im Theater:

– Das Scharoun Theater zeigt ab 19.30 Uhr „Amadeus“. Und darum geht es: Bereits als Kind von dem Wunsch besessen, ein berühmter Musiker zu werden, hat der junge Salieri mit Gott einen „Pakt“ geschlossen. Er gelobt ihm einen moralisch einwandfreien Lebenswandel, wofür er sich als Lohn den künstlerischen Erfolg erhofft. Dies scheint in der Tat einzutreffen, da er es rasch zum Hofkapellmeister in Wien bringt. Doch dann taucht Mozart auf. Er ist „Amadeus“, der von Gott Geliebte. Salieri erkennt sofort dessen überlegene Genialität. Er ist durch die geradezu provozierende Leichtigkeit des Mozart zugefallenen Talents schockiert. Durch seinen Einfluss gelingt es Salieri, Mozart in Wien zu isolieren und ihn schließlich in die materielle Katastrophe zu treiben. Doch dann erst setzt die von Salieri erwartete Strafe Gottes ein.

„Annette“ im Kino des Hallenbads:

– Das Kino im Hallenbad zeigt ab 20 Uhr das den Film „Annette“. Darum geht es in dem Musical: Ann (Marion Cotillard) ist eine berühmte Opernsängerin, Henry (Adam Driver) ein polarisierender Stand-Up Comedian. So unterschiedlich die beiden sind, so tief ist ihre Liebe. Als mediengefeiertes Star-Pärchen brausen sie durch die Häuserschluchten von Los Angeles, an blendenden Leuchtreklamen vorbei, und singen „we love each other so much“ in ihrem idyllischen Strandhaus. Doch die Geburt ihres ersten Kindes Annette, eines geheimnisvollen Mädchens mit einem außergewöhnlichen Schicksal, wird ihr Leben auf den Kopf stellen.

Stadt impft in den Ortsteilen:

– Das Gesundheitsamt impft mit seinen mobilen Teams derzeit verstärkt in den Wolfsburger Ortsteilen. Es werden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen für Personen ab 12 Jahren angeboten. Geimpft wird mit mRNA-Impfstoffen (BioNTech/Moderna) entsprechend der aktuellen Stiko-Empfehlungen. Eine vorherige Terminvereinbarung oder Anmeldung über das Impfportal ist nicht erforderlich, je nach Aufkommen kann es allerdings zu Wartezeiten kommen.

Das sind die weiteren Termine:

– Hattorf: 2. März, Raum zum Wachsen e.V., Plantage 86

– Wendschott: 9. März, Alte Schule, Wendenstraße 14

– Ehmen: 16. März, Gemeindehaus, Am Küsterberg 9

– Velstove: 23. März, Ort wird noch bekannt gegeben

– Kästorf: 30, März- Mehrzweckhalle (Clubraum); Im Wiesengrund 21

– Nordsteimke: 6. April, Sporthalle (Nebenraum), Steinbekerstraße 35

Weyhäuser Weg ist gesperrt:

– Der Weyhäuser Weg (K 28) ist zwischen der B 188 und der Tangente nach Gifhorn (K 114) bis zum 13. Mai, an Tagen, an denen eine Amphibienwanderung stattfindet, nachts voll gesperrt. Die Zufahrt aus Richtung Weyhausen wird ebenfalls gesperrt.

Mit dem Wandern der Amphibien ist bei steigenden Temperaturen und feuchtwarmer Witterung zu rechnen. Gesperrt wird im Februar von 18 bis 6 Uhr und ab März von 19 bis 6 Uhr.

Verkehrsteilnehmende können den gesperrten Bereich über die B 188 und die A 39 / Tappenbecker Landstraße umfahren.

Haltestelle „Nordfriedhof“ gesperrt:

– Die Wolfsburger Verkehrs-GmbH (WVG) informiert, dass aufgrund von unangekündigten Bauarbeiten die Haltestelle „Nordfriedhof“ (Eingang) ab sofort bis voraussichtlich Freitag, 11. März, nicht angefahren werden kann. Als Ersatzhaltestelle steht den Fahrgästen die Haltestelle „Nordfriedhof“ zur Verfügung.

Bushaltestelle: „Nordfriedhof“ (Eingang) kann voraussichtlich bis zum 11. März nicht angefahren werden. Quelle: Bjoern Wylezich

Autofahrer aufgepasst – Bauarbeiten auf der A 39:

– Bis voraussichtlich Ende Juli 2022 wird auf der A 39 zwischen den Anschlussstelle Wolfsburg-West und Wolfsburg-Sandkamp die Fahrbahn in beiden Fahrtrichtungen erneuert. Zuerst erfolgen die Bauarbeiten in Fahrtrichtung Salzwedel und im Anschluss in Fahrtrichtung Braunschweig. Der Verkehr wird auf die Gegenfahrbahn umgeleitet.

– Ab Montag, 14. Februar, bis Ende Februar finden auf der A 39 in beide Fahrtrichtungen von den Anschlussstellen Weyhausen bis Salzgitter-Watenstedt Gehölzpflegearbeiten statt. Es wird in der Zeit von montags bis freitags von 7.30 bis 19.30 Uhr gearbeitet.

Autofahrer aufgepasst: Auf der A 39 finden seit Montag Bauarbeiten zwischen den Anschlussstelle Wolfsburg-West und Wolfsburg-Sandkamp statt. Quelle: Roland Hermstein

Bauarbeiten in der Dieselstraße/ Borsigstraße:

– Noch bis voraussichtlich Samstag, 7. Mai, werden Bauarbeiten der LSW in der Dieselstraße/Borsigstraße durchgeführt. Die Haltestelle „Berufsschule II“ kann beidseitig nicht angefahren werden. Fahrgäste werden gebeten, ersatzweise die Haltestelle „Borsigstraße“ zu nutzen. Von den Änderungen ist die WVG-Linie 212 betroffen.

Achtung Baustelle: In der Dieselstraße/ Borsigstraße arbeitet aktuell die LSW. Quelle: Jan Woitas

Lessingstraße in Teilen gesperrt:

– Der Fuß- und Fahrradweg sowie die Fahrbahn zwischen Hotel Global Inn und der Seilerstraße werden aktuell saniert und neu gestaltet. Folgende Sperrungen und Umleitungen sind dafür laut Stadt bis zum 30. April vorgesehen: Der östliche Rad- und Fußweg an der Lessingstraße wird in Fahrtrichtung Heinrich-Nordhoff-Straße gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die Seiler- und Kleiststraße. Außerdem wird die Seilerstraße zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Lessingstraße, so dass das Einfahren von der Lessingstraße in die Seilerstraße nicht möglich sein wird. Die Grundstücke sind weiterhin über Zuwegungen erreichbar und auch die Energie- und Wasserversorgung ist gewährleistet.

In der Lessingstraße finden aktuell Bauarbeiten statt, darauf sollten sich Autofahrer einstellen. Quelle: Roland Hermstein

K 111 zwischen Barnstorf und Heiligendorf gesperrt:

– Die Bauarbeiten an der Kreisstraße 111 in Heiligendorf verzögern sich. Damit dauert die Vollsperrung zwischen Barnstorf und Heiligendorf noch länger. Ursprünglich sollte Ende Februar alles fertig sein, jetzt peilt die Stadt „spätestens Ende März“ an. Grund seien Probleme mit dem Straßenuntergrund.

Die Arbeiten verzögern sich: Vorerst bleibt die K 111 gesperrt. Quelle: Roland Hermstein

Impfangebot für Kinder im VfL-Fanhaus:

– Es gibt ein Impfangebot der Stadt Wolfsburg für fünf- bis elfjährige Kinder im VfL-Fanhaus im Allerpark. Die Termine sind über das Impfportal des Landes Niedersachsen buchbar.

Kinder von fünf bis elf Jahren werden im VfL-Fanhaus geimpft. Quelle: Nancy Heusel

Impfungen in der City-Galerie:

– Im Obergeschoss der City-Galerie finden regelmäßig Impfungen statt. Jeweils freitags ist eine Terminbuchung für die darauffolgende Woche über das Landesportal unter impfportal-niedersachsen.de oder unter Tel. 0800 9988 665 möglich. Bei freien Kapazitäten werden zusätzlich täglich von Terminkarten mit Impfzeiträumen für den entsprechenden Tag ausgegeben. Die Ausgabe der Terminkarten beginnt um 9 Uhr. Die Terminkarte ist nicht namensgebunden. Das Impfangebot für Auffrischimpfungen richtet sich nach der aktuellen STIKO-Empfehlung.

Großer Ansturm: In der City-Galerie warten viele Wolfsburgerinnen und Wolfsburger auf ihre Impfung gegen das Coronavirus. Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

