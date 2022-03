Wolfsburg

Was heute in Wolfsburg wichtig ist und worüber wir Sie als Leser der WAZ auf dem Laufenden halten, verraten wir Ihnen hier.

Johann König im CongressPark:

– Heute um 20 Uhr steht Comedian Johann König auf der Bühne des CongressParks – das ist der Ersatztermin für den 4. November 2021. Wegen Corona musste die Show damals verschoben werden. Die Karten haben ihre Gültigkeit behalten. Einlass ist um 19 Uhr, Tickets gibt es auch bei der Konzertkasse der WAZ in der Porschestraße 74.

Lesen Sie auch:

Comedian Johann König tritt heute Abend im Wolfsburger CongressPark auf. Quelle: Boris Breuer

Klinikumsausschuss tagt digital:

– Um 16 Uhr trifft sich der Klinikumsausschuss zu seiner nächsten digitalen Sitzung. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Jahresauswertung des Notfallaufnahme sowie die Bestellungs einer Patientensprecherin. Alle Infos zur Sitzung sind online unter https://ratsinfob.stadt.wolfsburg.de/si010?0 einsehbar.

Lesen Sie auch:

Klinikum Wolfsburg: Der Ausschuss tagt heute digital. Quelle: Britta Schulze

Barnstorf – Wartungsarbeiten am Telekommunikationsnetz:

– Heute finden vormittags kontrollierte Wartungsarbeiten im Netzbereich Barnstorf durch die Wobcom statt. Während der Arbeiten wird die Internetverbindung der Haushalte zeitweise unterbrochen, Internet und Telefon stehen vereinzelt nicht zur Verfügung. Die Verbindung stellt sich in der Regel nach wenigen Minuten wieder von selbst her. Sollte die automatische Verbindung nicht direkt funktionieren, sollte ein manueller Neustart des Routers durchgeführt werden.

Lesen Sie auch:

Wartungsarbeiten im Telekommunikationsnetz bei Barnstorf: Es kann vereinzelt zu Ausfällen kommen. Quelle: dpa

„In Liebe lassen“ im Hallenbad-Kino:

– Das Programmkino im Hallenbad-Kulturzentrum zeigt ab 20 Uhr „In Liebe lassen“ mit Catherine Deneuve. Das Drama handelt um eine Mutter, die ihre krebskranken Sohn in den Tod begleiten muss.

Crystal (Catherine Deneuve) und ihr Sohn Benjamin (Benôit Magimel) müssen sich der traurigen Wahrheit stellen. Quelle: StudioCanal

Nikita Miller im Hallenbad:

– Der Comedian Nikita Miller steht am heutigen Donnerstag ebenfalls um 20 Uhr auf der Bühne des Hallenbad-Kulturzentrums: Nikita Miller bezeichnet sich selbst als „Comedic Storyteller“. Seine Erzählungen porträtieren Nikitas Jugend, gefärbt von russischen Einflüssen und zahlreichen unfassbaren Erlebnissen.

Nikita Miller tritt heute Abend im Wolfsburger Kulturzentrum Hallenbad auf. Quelle: Jens Ruessmann

Wochenmarkt auf dem Hansaplatz und in Westhagen:

– Immer donnerstags findet auf dem Hansaplatz und in Westhagen der Wochenmarkt statt. Regionale Händlerinnen und Händler bieten dort von 8 bis 13 Uhr ihre Produkte an.

Wochenmarkt: Am Donnerstag kommen die Beschicker unter anderem auf dem Hansaplatz und in Westhagen. Quelle: Boris Baschin

Achtung Blitzer:

– Achtung Autofahrer: Die Stadt nimmt in der kommenden Woche wieder Geschwindigkeitsmessungen vor. Vom 28. Februar bis zum 6. März stehen Blitzer unter anderem an folgenden Standorten: auf der L 294, Heinrich-Nordhoff-Straße, Berliner Brücke und Friedrich-Ebert-Straße.

Es sind wieder Geschwindigkeitsmessungen geplant. Quelle: Britta Schulze

Stadt impft in den Ortsteilen:

– Das Gesundheitsamt impft mit seinen mobilen Teams derzeit verstärkt in den Wolfsburger Ortsteilen. Es werden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen für Personen ab 12 Jahren angeboten. Geimpft wird mit mRNA-Impfstoffen (BioNTech/Moderna) entsprechend der aktuellen Stiko-Empfehlungen. Eine vorherige Terminvereinbarung oder Anmeldung über das Impfportal ist nicht erforderlich, je nach Aufkommen kann es allerdings zu Wartezeiten kommen.

Das sind die weiteren Termine:

– Hattorf: 2. März, Raum zum Wachsen e.V., Plantage 86

– Wendschott: 9. März, Alte Schule, Wendenstraße 14

– Ehmen: 16. März, Gemeindehaus, Am Küsterberg 9

– Velstove: 23. März, Ort wird noch bekannt gegeben

– Kästorf: 30, März- Mehrzweckhalle (Clubraum); Im Wiesengrund 21

– Nordsteimke: 6. April, Sporthalle (Nebenraum), Steinbekerstraße 35

Lesen Sie auch:

Weyhäuser Weg ist gesperrt:

– Der Weyhäuser Weg (K 28) ist zwischen der B 188 und der Tangente nach Gifhorn (K 114) bis zum 13. Mai, an Tagen, an denen eine Amphibienwanderung stattfindet, nachts voll gesperrt. Die Zufahrt aus Richtung Weyhausen wird ebenfalls gesperrt.

Mit dem Wandern der Amphibien ist bei steigenden Temperaturen und feuchtwarmer Witterung zu rechnen. Gesperrt wird im März von 19 bis 6 Uhr.

Verkehrsteilnehmende können den gesperrten Bereich über die B 188 und die A 39 / Tappenbecker Landstraße umfahren.

Haltestelle „Nordfriedhof“ gesperrt:

– Die Wolfsburger Verkehrs-GmbH (WVG) informiert, dass aufgrund von unangekündigten Bauarbeiten die Haltestelle „Nordfriedhof“ (Eingang) ab sofort bis voraussichtlich Freitag, 11. März, nicht angefahren werden kann. Als Ersatzhaltestelle steht den Fahrgästen die Haltestelle „Nordfriedhof“ zur Verfügung.

Bushaltestelle: „Nordfriedhof“ (Eingang) kann voraussichtlich bis zum 11. März nicht angefahren werden. Quelle: Bjoern Wylezich

Autofahrer aufgepasst – Bauarbeiten auf der A 39:

– Bis voraussichtlich Ende Juli 2022 wird auf der A 39 zwischen den Anschlussstelle Wolfsburg-West und Wolfsburg-Sandkamp die Fahrbahn in beiden Fahrtrichtungen erneuert. Zuerst erfolgen die Bauarbeiten in Fahrtrichtung Salzwedel und im Anschluss in Fahrtrichtung Braunschweig. Der Verkehr wird auf die Gegenfahrbahn umgeleitet.

Lesen Sie auch:

Autofahrer aufgepasst: Auf der A 39 finden derzeit Bauarbeiten zwischen den Anschlussstelle Wolfsburg-West und Wolfsburg-Sandkamp statt. Quelle: Roland Hermstein

Bauarbeiten in der Dieselstraße/ Borsigstraße:

– Noch bis voraussichtlich Samstag, 7. Mai, werden Bauarbeiten der LSW in der Dieselstraße/Borsigstraße durchgeführt. Die Haltestelle „Berufsschule II“ kann beidseitig nicht angefahren werden. Fahrgäste werden gebeten, ersatzweise die Haltestelle „Borsigstraße“ zu nutzen. Von den Änderungen ist die WVG-Linie 212 betroffen.

Achtung Baustelle: In der Dieselstraße/ Borsigstraße arbeitet aktuell die LSW. Quelle: Jan Woitas

Lessingstraße in Teilen gesperrt:

– Der Fuß- und Fahrradweg sowie die Fahrbahn zwischen Hotel Global Inn und der Seilerstraße werden aktuell saniert und neu gestaltet. Folgende Sperrungen und Umleitungen sind dafür laut Stadt bis zum 30. April vorgesehen: Der östliche Rad- und Fußweg an der Lessingstraße wird in Fahrtrichtung Heinrich-Nordhoff-Straße gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die Seiler- und Kleiststraße. Außerdem wird die Seilerstraße zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Lessingstraße, so dass das Einfahren von der Lessingstraße in die Seilerstraße nicht möglich sein wird. Die Grundstücke sind weiterhin über Zuwegungen erreichbar und auch die Energie- und Wasserversorgung ist gewährleistet.

Lesen Sie auch:

In der Lessingstraße finden aktuell Bauarbeiten statt, darauf sollten sich Autofahrer einstellen. Quelle: Roland Hermstein

K 111 zwischen Barnstorf und Heiligendorf gesperrt:

– Die Bauarbeiten an der Kreisstraße 111 in Heiligendorf verzögern sich. Damit dauert die Vollsperrung zwischen Barnstorf und Heiligendorf noch länger. Ursprünglich sollte Ende Februar alles fertig sein, jetzt peilt die Stadt „spätestens Ende März“ an. Grund seien Probleme mit dem Straßenuntergrund.

Lesen Sie auch:

Die Arbeiten verzögern sich: Vorerst bleibt die K 111 gesperrt. Quelle: Roland Hermstein

Impfangebot für Kinder im VfL-Fanhaus:

– Es gibt ein Impfangebot der Stadt Wolfsburg für fünf- bis elfjährige Kinder im VfL-Fanhaus im Allerpark. Die Termine sind über das Impfportal des Landes Niedersachsen buchbar.

Lesen Sie auch:

Kinder von fünf bis elf Jahren werden im VfL-Fanhaus geimpft. Quelle: Nancy Heusel

Impfungen in der City-Galerie:

– Im Obergeschoss der City-Galerie finden regelmäßig Impfungen statt. Jeweils freitags ist eine Terminbuchung für die darauffolgende Woche über das Landesportal unter impfportal-niedersachsen.de oder unter Tel. 0800 9988 665 möglich. Bei freien Kapazitäten werden zusätzlich täglich von Terminkarten mit Impfzeiträumen für den entsprechenden Tag ausgegeben. Die Ausgabe der Terminkarten beginnt um 9 Uhr. Die Terminkarte ist nicht namensgebunden. Das Impfangebot für Auffrischimpfungen richtet sich nach der aktuellen STIKO-Empfehlung.

Lesen Sie auch:

Großer Ansturm: In der City-Galerie warten viele Wolfsburgerinnen und Wolfsburger auf ihre Impfung gegen das Coronavirus. Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Von der Redaktion