Noch nichts vor in der Mittagspause? Dann besuchen Sie doch die Stadtbibliothek und genießen und eine kurzweilige Lesung: Was sonst noch Dienstag, 15. Februar, in Wolfsburg wichtig ist, erfahren Sie von uns.

Am Dienstag in Wolfsburg: Literarische Mittagspause mit Laura Lehmann und die Stadt blitzt an einigen Stellen in der Stadt. Quelle: Laura Lehmann