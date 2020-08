Wolfsburg

Verrückte Welt: Die Auftragsbücher der Wolfsburger Baufirmen sind voll, in jedem Stadt- und Ortsteil der VW-Stadt sind Arbeiter auf Baustellen gut beschäftigt. Aber: Laut IG BAU geht den Unternehmen der Nachwuchs aus, viele Azubi-Stellen sind unbesetzt, es gibt kaum Bewerber. Warum ist das so? Die WAZ erkundigte sich.

Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt – kurz IG BAU – schlägt Alarm: Im Baugewerbe „blieben im Juli 88 Prozent aller Ausbildungsstellen auf dem Bau unbesetzt“. Für Dieter Großmann von der IG BAU Nord-Ost-Niedersachsen ein „Alarmsignal“. Er betont: „Nur wenn die Arbeitsbedingungen auf Baustellen attraktiver werden, lässt sich das Nachwuchs-Problem lösen.“ Konkret fordert die Gewerkschaft 100 Euro mehr pro Monat und eine Entschädigung für die Fahrten zur Arbeit.

Azubis verdienen mehr als bei Volkswagen

David Reitz, Obermeister der Bau-Innung der Kreishandwerkerschaft, hält finanzielle Anreize nicht für die richtige Lösung, denn: „Azubis im Bauhauptgewerbe verdienen mehr als Azubis bei Volkswagen.“ Für ihn haben Bauarbeiter – egal ob Maurer, Straßenbauer oder Baugeräteführer – ein Imageproblem: „Viele Schulabgänger wollen lieber in die IT-Branche gehen als auf den Bau.“ Dabei gebe die Kreishandwerkerschaft Vollgas in Sachen Imagepflege: „Wir starten Kampagnen, sind auf Ausbildungsmessen und halten Info-Abende in Schulen ab.“ Sein Eindruck: „Das Image wird besser, wir wecken Interesse.“

Ein Wolfsburger Bauunternehmer, der nicht namentlich genannt werden möchte, widerspricht: „Man findet einfach keine vernünftigen Azubis.“ Das liege aber nicht nur an den Jugendlichen selbst: „Die Ansprüche an die Ausbildung sind immens gestiegen.“ Diese Ansprüche könnten viele mögliche Bewerber nicht erfüllen.

Freiwilliges praktisches Jahr fördern

Er schlägt gleich mehrere mögliche Wege aus der Krise vor: Man solle verstärkt auf Flüchtlinge als Azubis und Fachkräfte setzen. Zudem könne der Staat – analog zum Freiwilligen Sozialen Jahr – ein freiwilliges praktisches Jahr fördern: „So können Jugendliche in die Berufe hineinschnuppern.“ Außerdem könne man die Ausbildung flexibler gestalten: „Nicht jeder will Geselle oder Meister werden.“

Auch Ratsherr und Bauunternehmer Velten Huhnholz kennt die Problematik: „Staub, Dreck, Lärm – es will doch kein Jugendlicher mehr auf den Bau gehen. Dieses Problem gibt es schon länger, das spüren wir auch. Aber es hat sich massiv verschärft.“ Er könne jedem nur empfehlen, eine Lehre auf dem Bau zu machen, denn: „Die Zukunftsaussichten und die Aufstiegschancen sind top.“ Stichwort Fachkräftemangel.

Auch Obermeister David Reitz bleibt gelassen: „Das Handwerk wird wieder an Image gewinnen. Denn weder Autos noch Häuser können am Rechner gebaut werden...“

