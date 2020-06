Über den Dächern Wolfsburgs: Gelungene Premiere von „Rooftop Wob“

Stadtmitte

Die Premiere ist gelungen. Am Samstagabend fand auf dem oberen Parkdeck der City-Galerie die Reihe „Rooftop Wob“ erstmalig mit Besuchern statt. Nach zwei Streaming-Events gab es nun zum ersten Mal Live-Musik vor Publikum. Von nächstem Mittwoch an ist die Freiluft-Gastronomie dann fast täglich geöffnet.

„ Dont you know, they’re talking ’bout a revolution“, singt René Krebs. Begleitet wird er an der Gitarre von René Seidenkranz. Das Duo „R²“ ist seit Anfang an bei dem Projekt dabei. Manchmal fiept es ein bisschen aus den Boxen, aber Simon Groth regelt am Tablet-Mischpult rasch nach.

Roodtop Wob: Tropisch bemalter Sichtschutz

„Gerade als wir Soundcheck machen wollten, hat es angefangen zu regnen“, erklärt er. Das Team befürchtete schon das Schlimmste. Schließlich waren die beiden Livestream-Konzerte auch Open-Air geplant und mussten wegen Regens nach innen verlegt werden.

Aber am Samstag hatte das Wetter ein einsehen. Bei strahlendem Sonnenschein wird „Rooftop Wob“ in ein herrliches Licht getaucht. Dass man auf einem Parkdeck sitzt, merkt man nicht. Tropisch bemalter Sichtschutz umhüllt die Eventfläche. Palmen, Sonnenschirme und weitere Dekoration sorgen für ein angenehmes Bild.

Einzig das alte Postgebäude erinnert den Besucher daran, wo er gerade ist. In der Ferne sind die Schornsteine des VW-Kraftwerks zu sehen. Rundherum hat man freie Sicht auf Wolfsburg. „Jetzt muss man nicht extra nach Braunschweig oder woanders hin fahren, um so etwas zu erleben“, sagt Simon Groth.

Simon Groth : „Wir waren ziemlich schnell ausgebucht“

Er war mit seiner Firma Kingsize Events von Anfang an an „Rooftop Wob“ beteiligt. Über längere Zeit war schon die Idee gewachsen, das Format zu einem Event mit Publikum auszubauen. Seit Montag wurde nun aufgebaut, um unter allen üblichen Hygieneauflagen für das Publikum zu öffnen.

Die Resonanz war großartig. „Wir waren ziemlich schnell ausgebucht“, erzählt Groth. Auch zum nächsten Termin am Mittwoch liegen schon viele Reservierungen vor. „Wer kommen möchte, sollte am besten eine E-Mail schicken. Meistens kriegen wir da was hin“, betont Simon Groth.

Unter der Adresse reservierung@rooftop-wob.de können Interessierte eine Buchung vornehmen. Mittwoch und Donnerstag öffnet „Rooftop Wob“ um 16 Uhr, am Freitag und Samstag um 12.30 Uhr. Jeweils bis 22 Uhr ist geöffnet. Live-Musik und DJs gehören zum Programm.

