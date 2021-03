U21-Fußball-EM: Großer Videoauftritt für Wolfsburger Goethe-Wölfe 

Stadtmitte

Das ist ein richtig großer Auftritt für die Goethe-Wölfe. Der VfL-Fanclub des AWO-Pflegeheims in der Goethestraße spielt bei einem Video des DFB zum Start der Fußball-Europameisterschaft der U21 mit: Die Bewohner stellen zusammen mit drei anderen sozialen Einrichtungen den EM-Kader vor. „Das ist eine tolle Sache“, freut sich Vorsitzender Axel Viktor.

Anfang März waren die Dreharbeiten in dem Wolfsburger Seniorenheim, ab sofort läuft das Video auf der DFB-Website, am 24. März beginnt die U21-EM. Eigentlich wollte die U21-Mannschaft im vergangenen Jahr den wohl ungewöhnlichsten VfL-Fanclub Deutschlands in Wolfsburg besuchen. „Doch das klappte leider nicht wegen Corona“, bedauert Viktor.

Die Nationalmannschaft um Kapitän Manuel Neuer war schon bei den Goethe-Wölfen

Die Nationalmannschaft mit Kapitän Manuel Neuer an der Spitze war schon im AWO-Heim. Seitdem ist der Kontakt zum DFB nicht nur hergestellt, sondern außerdem sehr eng. Als Axel Viktor die Anfrage bekam, ob die Goethe-Wölfe bei dem Video, das im Rahmen der Aktion „Herz zeigen“ läuft, mitmachen möchte, war sofort klar: Die Senioren aus Wolfsburg möchten mitmachen.

Sie stellten die Abwehr der U21 vor: Die Fanclub-Mitglieder nannten die Namen von Spielern wie Josha Vagnoman (Hamburger SV), Nico Schlotterbeck (1. FC Union Berlin), Ridle Baku (VfL Wolfsburg) oder Amos Pieper (Arminia Bielefeld). Eine ältere Dame legte den Namen von HSV-Spieler Stephan Ambrosius in Keks-Buchstaben auf den Tisch.

Alle trugen das Trikot des Spielers, den sie vorstellten. Alle hatten viel Spaß beim Dreh. Und die Goethe-Wölfe zeigten wieder einmal, dass sie kein gewöhnlicher Fußballfan-Club sind.

Von Sylvia Telge