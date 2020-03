Twistin’ by the Pool: Chaperals und Boppin’ B begeistern das Publikum

Innenstadt

Pomade, Rockabilly und Tanzwütigkeit. „Boppin‘ B“ und „The Chaperals“ rockten am Samstagabend den „ Wolfsburg Jamboree“. Zu der Veranstaltung im Hallenbad kamen die meisten Zuschauern in stilechten Rockabilly-Outfits.

Das Konzert wurde von der Wolfsburger Acapella-Kombo „The Chaperals“ eröffnet. Mit ihren atemberaubenden Stimmen präsentierten die fünf Musiker die berühmtesten Doo-Wop-Hits und stellten unter Beweis, dass man auch ohne Instrumente fantastisch musizieren kann. In ihrem Programm, durch das die Künstler selbst mit viel Witz und Charme führten, präsentierten sie Hits wie „Duke of Earl“, „Little Darling“ oder „The Wanderer“.

Jeder Musiker durfte mal einen Lieder-Hauptteil singen

„The Chaperals“ begeisterten mit einer klassischen Aufteilung: Bassman, Tenor und Harmonien sowie der Besonderheit, dass jeder der fünf Musiker auch mal den Hauptteil in einem Lied übernehmen durfte. Genau diese Kombination lockte viele Leute vor die Bühne, ließ sie tanzen und singen.

„Boppin’B“ war nach der Pause dran. Die deutschen Rockabilly-Pioniere gaben von der ersten Minute an Vollgas. Die virtuosen Künstler spielten sowohl eigene Hits aus ihrer mehr als 30-jährigen Kariere als auch Cover-Songs und ihre typischen „Rockabilly-fizierten“ 80er Hits, wie „Sunglasses at Night“ oder „Tainted Love“. Natürlich durften auch Hits von ihrem neuen Album „We don’t care“, wie die Chartsingle „In the Sun“, nicht fehlen.

Sehr artistische Showeinlagen gehörten dazu

Diese unglaubliche Musik kombiniert mit den, teils sehr artistischen, Showeinlagen macht auch den Reiz der Konzerte der, selbsternannten „Scheißkapelle“ aus. So brachen auch bei dem Wolfsburger Auftritt enorme Applauswellen auf die fünf Rocker aus Aschaffenburg ein.

Aber nicht nur die Musiker mussten Leistung erbringen, auch die Fans blieben nicht verschont: So forderte die Band um den Gitarristen Golo Sturm die Anwesenden immer wieder zum Singen und Tanzen auf, studierte sogar kleine Choreografien mit ihnen ein. Zum Ende spielten „Boppin‘ B“ natürlich ihren Kultsong „Ein schöner Tag“ aus den Anfangstagen der „Scheißkapelle“.

Die Besucher waren begeistert

Die Besucher waren begeistert. „Ganz große Klasse. Wir gehen zu jedem Rockabilly-Konzert in der Nähe und sind echt begeistert“, lobten Maggy und Torsten Rau. Auch die zweite Auflage von „Twistin by the Pool“ war ein voller Erfolg und wird, wegen der großen Beliebtheit, bestimmt nicht die letzte sein.

Von Finn Kahrens