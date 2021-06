Wolfsburg

Hat Wolfsburg ein Problem mit der Tuning- und Renn-Szene? Vor der VW-Arena ist am Dienstagabend ein 22-jähriger Polizeibeamter mit seinem Chevrolet und überhöhter Geschwindigkeit gegen einen Baum und einen Zaun gekracht und hat einen Schaden von rund 60 000 Euro verursacht. Der Fahrer blieb unverletzt. Videos zeigen den mutmaßlichen Unfallwagen, wie er auf der geraden Straße mit durchdrehenden und qualmenden Reifen beschleunigt. Erst am Samstag hatte es einen Unfall auf dem öffentlich zugänglichen VW-Parkdeck „Tor Ost“ gegeben. Auch davon ist nun ein Video aufgetaucht, das eine Drift-Party zeigt.

Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der Polizeibeamte in seiner Freizeit vom Allersee kommend mit hoher Geschwindigkeit in Richtung des Kreisels an der VW-Arena.

Vor dem Stadion kam der Chevrolet Camaro plötzlich von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Metallzaun. Dabei wurde das Fahrzeug völlig zerstört.

Unfallwagen: Der Chevrolet Camaro war nicht mehr zu retten und musste abgeschleppt werden. Sein Fahrer kam ins Klinikum, wurde aber schnell wieder entlassen. Quelle: privat

Der Fahrer wurde vorsorglich ins Klinikum gebracht; er konnte jedoch wenig später wieder entlassen werden. Gegen den Wolfsburger wurde ein Verfahren wegen des Verdachtes eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.

Welche Strafe erwartet den Unfallfahrer? Gegen den Polizeibeamten wird wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Nach § 315d des Strafgesetzbuches ist das eine Verkehrsstraftat und kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder einer Geldstrafe geahndet werden. Dass der Polizist laut Polizei-Bericht „alleinbeteiligt“ war, heißt noch nicht, dass die Aktion nicht als „Rennen“ gewertet wird. Laut Strafgesetzbuch reicht es für den Tatbestand, dass der Täter „sich als Kraftfahrzeugführer mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen“. „Wenn der Verdacht der Straftat sich bestätigt, werden auch disziplinarrechtliche Maßnahmen eingeleitet“, sagt Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. Bis dahin gehe der Beamte wie gewohnt seiner Tätigkeit nach. Bei Fall des Driftens wie auf dem VW-Deck sieht die Sache schon weniger eindeutig aus: Gegen den Fahrer von 2020 zum Beispiel wurde nur wegen einer Ordnungswidrigkeit ermittelt. Die Staatsanwaltschaft sah den Vorwurf einer Straftat nicht bestätigt, weil es beim Driften nicht auf das Erreichen der höchstmöglichen Geschwindigkeit ankomme. Nichtsdestotrotz sei natürlich auch das Driften gefährlich, mahnt Polizeisprecherin aus dem Bruch. „Man kann ja nicht einschätzen, wie das Fahrzeug dann tatsächlich ausbricht.“ Für den Unfall vor der VW-Arena sucht die Polizei weiterhin Zeugen. Auf Videos sind Zuschauer zu sehen – sie und weitere Augenzeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 05361/4646-0 zu melden.

Erst am Samstag hatte es in der Nähe ordentlich gekracht, als zwei Autos beim Driften auf einem VW-Parkdeck kollidierten. Ein 20-Jähriger Wolfsburger wurde verletzt, musste aber nicht ärztlich behandelt werden. Inzwischen ist ein Video aufgetaucht, das den Vorfall zeigt: Begleitet von Musik und johlenden Zuschauern schlittern drei Wagen über das nächtliche Parkdeck und driften mit quietschenden Reifen über den Asphalt. Zwei von ihnen stoßen schließlich zusammen, die Fahrer steigen aus, aus einem der Autos steigen Rauchwolken auf, während die Zuschauer den Unfall höhnisch kommentieren. Das Video ist unter anderem in den Facebook-Kommentaren unter dem WAZ-Post „Zeugen für Unfall auf VW-Parkdeck gesucht“ zu sehen.

Der Parkplatz ist ein beliebter Ort für Drift-Manöver, das zeigt sich schon auf den Luftbildaufnahmen bei Google Maps: Die Fläche ist übersät von geschwungenen Bremsspuren. Ein WAZ-Leser, der sich an die Zeitung wandte, schildert regelmäßige Treffen auf den VW-Parkdecks: Abends unter der Woche, aber vor allem am Wochenende seien dort „Party und Driften“, oft bis in die frühen Morgenstunden. Mit dabei seien nicht nur getunte Autos, sondern auch ,normale’ Wagen und Mopeds. „Der Werkschutz kommt eigentlich fast jedes Mal und jagt die Leute dort weg, eine Stunde später sind sie aber wieder da oder fahren alle zu anderen Parkhäusern wie das am Tor Sandkamp/West oder Tor Nord“, schildert der 28-Jährige.

Parkdeck „Tor Ost“: Auf Satellitaufnahmen ist gut zu sehen, dass der Parkplatz nicht nur zum Abstellen von Autos genutzt wird. Quelle: Google-Maps

Am selben Ort hatte es vor einem Jahr bereits einen spektakulären Unfall gegeben, bei dem ein mit sechs Personen besetzter VW Golf das Geländer durchbrach und über dem Abgrund hängen blieb.

Die Polizei hatte daraufhin Ermittlungsverfahren gegen den 18-Jährigen aus dem Landkreis Gifhorn wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft sah in dem missglückten Auto-Stunt mit beinahe verheerenden Folgen letztlich aber kein strafbares Verhalten.

Ebenso spektakulär wie gefährlich: 2020 war ein mit sechs Personen besetzter Golf durch ein Geländer auf dem Parkdeck „Tor Ost“ gekracht. Quelle: Polizei Wolfsburg

Die Bilder von dem Unfall, der sehr viel schlimmer hätte ausgehen können, scheinen keine abschreckende Wirkung zu zeigen. „Das Gequietsche vom Driften hört man bis in die Teichbreite lautstark“, schreibt eine Facebook-Nutzerin. „Jeden Abend nervt es.“ Ein anderer beschreibt auch den Parkplatz vorm Stadion als beliebten Treff für Drifter: „Da ist der Bär los, von Müll am nächsten Tag wollen wir mal gar nicht reden.“

Polizist muss mit dienst-rechtlichen Konsequenzen rechnen

Wie es für den Polizisten weitergeht, steht noch nicht fest. Falls der Verdacht einer Straftat sich bestätigt, muss er nicht nur mit einer möglichen Freiheitsstrafe, sondern auch mit Disziplinarmaßnahmen seines Dienstherren rechnen. Die Möglichkeiten reichen vom Verweis über Geldbuße, Kürzung der Dienstbezüge bis zu Zurückstufung und Entfernung aus dem Beamtenverhältnis. Eine Entfernung aus dem Beamtenverhältnis wird laut DBB (Beamtenbund und Tarifunion) allerdings nur dann verhängt, „wenn die Beamtin oder der Beamte durch ein schweres Dienstvergehen das Vertrauen des Dienstherrn oder der Allgemeinheit endgültig verloren hat“.

Von Frederike Müller