„Tüten fürs Herz“: Wolfsburger Unternehmer beschenken einsame Senioren

Wolfsburg

Fröhliche Gesichter in schweren Zeit: Am Montag übergaben Wolfsburger Unternehmer 1000 „Tüten fürs Herz“ an Senioren in den Pflegeheimen der Stadt. Die Tüten hatten die Kaufleute selbst gepackt, darin fand sich alles, was gegen die Einsamkeit während der Corona-Isolation hilft: Bücher, Schokolade, Blumen, Kekse und Bücher. Die Idee zu der Initiative „Gemeinsam. Engagiert“ hatten Partner und Freunde des Regionsnetzwerks Firma38 und der Wolfsburger City-Galerie.

Mehr als 20 Wolfsburger Unternehmer, darunter die Rewe-Filiale der City-Galerie, Bäckerei Cadera, die Neuland Stiftung und die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg, sammelten über 10 000 Euro, um kleine Geschenke für die Wolfsburger Senioren kaufen zu können.

Geschenke gegen die Einsamkeit

Die Präsente wurden am Samstag in der City-Galerie innerhalb von vier Stunden in 1000 Tüten gepackt und in einen Wagen geladen. Insgesamt werden zehn Wolfsburger Heime beliefert. Die erste Station war das Emmaus-Heim in der Nordsteimker Straße. Die Initiatoren Marcel Bergmann, Geschäftsführer von Firma38, und Marvin Schaber, Manager der City-Galerie, übergaben mit zahlreichen Unternehmern die Präsente an das Diakonische Werk Wolfsburg. „Wir freuen uns mit den Bewohnern für die hervorragende Arbeit und die vielen Aufmerksamkeiten“, so Ralf-Werner Günther, Vorstandsvorsitzender des Diakonischen Werkes.

Geschenke werden persönlich überreicht

Im Emmaus-Heim bekamen 210 Bewohner eine „Tüte fürs Herz“. Dabei wurde jedes Geschenk persönlich von einer Pflegekraft überreicht, unter anderem von der Pflegedienstleiterin Jenny Herrmann. „Die Unterstützung der Wolfsburger ist einfach spitze. Damit sorgen wir bestimmt für viele fröhliche Gesichter“, betonte Herrmann.

Spontane Idee der Wolfsburger Firmen

Die Idee zu der Initiative „Gemeinsam. Engagiert“ und der Tüten-Aktion kam Schaber und Bergmann bei einem Kaffee-Trinken. „Wir wollten unbedingt den Wolfsburger Pflegeheime helfen“, sagte Schaber. Die beiden riefen Firmen in der Region an – und die Rückmeldungen waren überwältigend. „Innerhalb von einer Woche sagten mehr als 20 Partner zu“, merkte Bergmann an. Darunter die Neuland-Stiftung, die 2200 Euro spendete. „Mit diesen Geschenken wird die schwierige Zeit hoffentlich schneller vergehen“, ist sich die Stiftungsmanagerin Ann-Katrin Wulkow sicher.

Wolfsburger Senioren sollen Ausflüge machen

Für die Zeit nach Corona plant Bergmann weitere Aktionen mit Wolfsburger Senioren, die Initiative bleibt nämlich bestehen. „Sobald es möglich ist, wollen wir mit den Senioren Ausflüge unternehmen“, so der Firma38-Geschäftsführer. Mögliche Ziele sollen die Autostadt oder bestimmte Stadtteile sein. „Die Stadt hat sich sehr entwickelt und das wollen wir möglichst vielen zeigen“, erklärt Bergmann.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig