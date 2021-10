„Tschick“ begeistert im Wolfsburger Hallenbad

Wolfsburg

Mit zwei begeisternden Aufführungen im Hallenbad hat das Theater für Niedersachsen am Dienstag den preisgekrönten Jugendroman „Tschick“ auf die Bühne gebracht.

Mit seinem gleichnamigen Jugendroman ist dem Autor Wolfgang Herrndorf ein Entwicklungsroman gelungen, der vergleichbar ist mit Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Nach der erfolgreichen Verfilmung beweist die Aufführung der Bühnenfassung von Robert Koall, dass der Stoff auch auf der Bühne funktioniert. Die inhaltsreiche Handlung spielt sich zwar nur innerhalb weniger Tage ab, beschreibt aber folgenreiche Veränderungen im Leben der Protagonisten von enttäuschenden Erfahrungen hin zu lebensbejahenden Aussagen. Eine faszinierende, wirklichkeitsnahe Geschichte von echter Freundschaft, erster Liebe und überhaupt vom Erwachsenwerden.

Im Mittelpunkt der Geschichte stehen Maik und Tschick

Im Mittelpunkt stehen Maik und Tschick, Tatjana und Isa. Sie sind gleichaltrige Teenager mit gleichen alterstypischen Problemen. Maik wächst in luxuriösen Verhältnissen auf. Das Eheleben seiner Eltern ist jedoch zerrüttet. Innerlich verwahrlost, hat Maik keine Freunde und ist zum Außenseiter geworden. Tatjana, „das schönste Mädchen der Schule“, in das er heimlich verliebt ist, beachtet ihn nicht und lädt ihn nicht zum Geburtstag ein. Eine Schlüsselszene im Fortgang der Geschichte. Der neue Mitschüler, ein Russlanddeutscher, der sich wegen seines schwierigen Namens Tschick nennt, ist auch ein Außenseiter, der als „Asi“ und „Kanacke“ bezeichnet wird. Er ist „dreckig und stinkt nach Alkohol“. Maik lehnt ihn ab. Als Tschick allerdings am Anfang der Sommerferien mit einem Lada aufkreuzt, nehmen die Ereignisse rasant ihren Lauf.

Mit einem „geborgten“ Fahrzeug: Tschick will in die Wallachei nach Rumänien fahren. Quelle: Boris Baschin

Es stellt sich heraus, dass das angeblich „geborgte“ Fahrzeug doch gestohlen ist. Tschick will in die Walachei nach Rumänien zu seinem Opa fahren. Noch vorhandene Bedenken lässt Maik schnell fallen. Er lässt sich überreden. Er spricht nicht nur sich Mut zu mit einer Wendung wie: „Lass uns verrückt sein und nicht bescheuert“. Sein Verhalten rechtfertigt er mit: „Da war die Scheißschule, und da war das Scheißmädchenthema, da gab es keinen Ausweg.“

Ohne Landkarte verirren sie sich und kommen über einen engen Umkreis nicht hinaus. Auch geht ihnen das Benzin aus. Sie treffen auf die selbstbewusste, aber völlig verdreckte, stinkende Tramperin Isa, die es jedoch versteht, mit einem Schlauch, Treibstoff aus den Tanks anderer Autos zu saugen. Unfälle und andere Widrigkeiten können sie letztlich unbeschadet überstehen. Auch das unausweichliche Gerichtsurteil können sie verstehen: Tschick wird im Heim untergebracht, Maik hat Sozialstunden abzuleisten.

Die Aufmerksamkeit bleibt auf einem hohen Level

Eine minimale Kulisse und eine kleine Besetzung halten die Aufmerksamkeit für rund eine Stunde auf hohem Level. Zwei Autositze, ein Drumcomputer als Armaturenbrett und sparsam eingesetzte Lichteffekte sind ausreichend für die Handlung im Wechsel von Ich-Erzählung und szenischer Darstellung. Mit Nachdenklichkeit, aber auch Leichtigkeit und Witz bauen drei Akteure das Geschehen auf. Paula Freter wechselt scheinbar mühelos die Rollen von Mutter, Kind, Lehrer oder Erzählerin, häufig unter einer Tiermaske. Überzeugend gelingt Philipp Steinmann der Maik, Calvin Auer lässt den Tschick in seinen Aktionen lebendig werden. Man nimmt der Figur ab, wenn sie freudig bemerkt: „Das war der beste Sommer meines Lebens.“

Von Heinz-Werner Kemmling