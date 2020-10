Trubel in der Innenstadt: Wolfsburger dürstet es nach Einkaufsbummel

Wolfsburg

Ein Hauch von Normalität zog am Sonntag in die Wolfsburger Innenstadt ein. Der erste verkaufsoffene Sonntag seit Corona lockte reichlich Besucher in die Innenstadt. Anscheinend hatte die Pandemie bei vielen für angestaute Lust auf Einkaufsbummel gesorgt. Der Handel zeigte sich jedenfalls zufrieden mit der Frequenz, auch wenn gemessen an der Zeit vor dem Virus noch Luft nach oben war.

„In Anbetracht der Umstände war das wirklich ein sehr starker Sonntag“, sagt DOW-Manager Michael Ernst am Sonntagabend. Auch mit der Einhaltung der Corona-Regeln zeigte sich Ernst zufrieden. „Die Besucher haben sich größtenteils sehr verantwortungsvoll verhalten, den ein oder anderen musste man nochmal auf die Regeln hinweisen, aber es gab keine großen Probleme oder Beschwerden“, berichtete er. Und in der Tat: Die Parkplätze der Designer Outlets waren prall gefüllt, vor den Geschäften bildeten sich häufig lange Schlangen, damit im Inneren der Mindestabstand eingehalten werden konnte.

Anzeige

Zum alten Niveau fehlt noch ein kleines Stück

In der City Galerie zeigte sich ein ähnliches Bild. Bis auf die Masken vor den Mündern der Shopper bot sich eigentlich ein normaler Anblick, der an unbeschwertere Zeiten erinnerte. Die City Galerie hatte mit Aktionen wie der Glamour Shopping Week oder dem Besuch des VfL-Maskottchens Wölfi sowie einen Dribbelwettbewerb –beides anlässlich des 75. Geburtstags des Vereins – für weitere Attraktionen gesorgt. Das kam an. „Es ist gefühlt noch nicht das, was wir aus den Vorjahren gewöhnt sind, aber wir sind zufrieden mit dem Tag“, sagte Center-Manager Marvin Schaber.

Zur Galerie Der erste verkaufsoffene Sonntag seit Corona lockte viele Besucher in die Innenstadt und die Geschäfte.

Für zusätzliche Frequenz sorgte die beliebte Veranstaltung „Jazz & More“ unter dem Glasdach in der Porschestraße. Zum Abschluss der diesjährigen Konzertreihe spielte die „Traditional Old Merry Tale Jazz-Band“, die wie schon in den vergangenen Jahren für beste Stimmung sorgte. „Durch einen regen Durchlauf hatten wir sogar mehr Besucher, als die vorgegebenen 220 Plätze“, berichtete Frank Hitzschke von der WMG. Natürlich wurden die Plätze zwischendurch stets desinfiziert. „Wir freuen uns sehr, dass wir ’Jazz & more“ trotz Corona erfolgreich durchführen konnten – gerade auch für die Bands. Denn für viele war es seit Corona der erste Auftritt“, sagte Hitzschke.

Handel hebt Bedeutung der Sonntage hervor

Willkommene Unterstützung bot der verkaufsoffene Sonntag natürlich vor allem auch für den Handel. „Das die verkaufsoffenen Sonntage nachgeholt werden, ist sehr, sehr wichtig“, sagte Marvin Schaber. Die Besucherzahlen zeigen, dass sich die Wolfsburger auf diese Tage freuen. Michael Ernst sah dies genauso und führte noch einen weiteren Aspekt an. „Die Sonntage sind auch wichtig, um die Besucherzahlen in Corona-Zeiten zu entzerren“, sagte der DOW-Manager.

Lange müssen sich die Wolfsburger übrigens nicht gedulden, bis sie sonntags wieder gemütlich shoppen gehen können. Bereits am 8. November steht der nächste verkaufsoffene Sonntag in Wolfsburgs Innenstadt an.

Von Steffen Schmidt