Trotz und wegen Corona: Wolfsburger Wochenmarkt läuft richtig gut

Stadtmitte

Corona hat Geschäften und Gastronomiebetrieben schlimm zugesetzt. Dem Wolfsburger Wochenmarkt vor dem Rathaus aber nicht. Ganz im Gegenteil sogar. Nach dem ersten Lockdown kamen jede Menge neue Kunden hinzu. Außerdem beobachten die Marktbeschicker ein verändertes Kaufverhalten.

„Kunden setzten verstärkt auf Qualität und Produkte, die aus der Region kommen“, bemerkt Burkhard Schulze von der Gemüsegärtnerei aus Wahrstedt. Egal ob bei Fleisch, Obst oder Gemüse. Corona habe aber noch etwas bewirkt. „Weil die Restaurants schließen mussten, kochen viele Leute selbst“, sagt Schulze.

Zum Kochen gehören gute Lebensmittel – und die gibt es auf dem Markt

Zum Kochen gehören gute Lebensmittel – und die gibt es auf dem Markt. Oft direkt vom Erzeuger. Vor allem samstags brummt es so richtig auf dem Wochenmarkt. Dann ist mehr los als mittwochs – und vor Corona. Dann sind die Schlangen manchmal lang. Trotzdem hielten sich die Leute an Hygiene- und Abstandsregeln. „Das klappt sehr gut“, lobt Ina Schladebeck vom Hof Heidegarten.

Der Wochenmarkt in Bildern:

Zur Galerie Erster Corona-Lockdown bescherte dem Wolfsburger Wochenmarkt mehr Kunden

Sie hat mit ihrem Sohn Jan eine extra Einbahn-Regelung mit Absperrkette vor dem Stand eingerichtet. Seit 1985 verkauft sie Bioprodukte vor dem Rathaus: „Wir haben Bio in Wolfsburg etabliert“, erzählt sie. Das macht sie stolz. Weil ihr die Stadt so sehr ans Herz gewachsen ist, kommt der Heidegarten sogar bei klirrenden Temperaturen, obwohl die Obst und Gemüse schaden. Damit das beim kürzlichen Kälteeinbruch nicht passierte, verwandelten die Schladebecks ihren Stand mit Schutzfolien in ein „Iglu“.

Nach dem ersten Corona-Lockdown kamen deutlich mehr Kunden

Bei den extremen Minusgraden konnte Obsthändler Andreas Fischer nicht kommen. Die Kälte hätte seine Ware ruiniert. Ansonsten ist er immer da. Fischer stellt seit Corona fest, dass die Kundenzahl zugenommen hat: „Gerade samstags ist es deutlich lebhafter.“

Am blauen Verkaufswagen der „Brotinsel“ bilden sich oft lange Schlangen. Vor Corona trafen sich die Kunden dort nicht nur zum Einkaufen, sondern außerdem um ein Schwätzchen zu halten. Das geht nun nicht mehr direkt am Wagen. „Stattdessen nehmen die Leute ihren Kaffee mit und unterhalten sich etwas entfernt Corona-konform mit Abstand“, beobachtet Jörg Zender von der „Brotinsel“.

Einige überregionale Händler könnten dem Wochenmarkt nicht schaden

Er ist sehr zufrieden mit dem Wochenmarkt. Einige überregionale Händler könnten aber nicht schaden. Oder welche, die wie der Stand mit den schwedischen Knödeln, etwas Besonderes anbieten. Dass der Wolfsburger Wochenmarkt auch in Corona-Zeiten richtig gut besucht ist, „zeigt, was für Potenzial in ihm steckt“, ist Zender überzeugt.

Die Familie von Robert Papenbrock (Bellas Imbiss) ist seit Jahren fester Bestandteil des Wochenmarktes. In der Adventszeit hat sie einen Glühwein-Stand auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt. Der fiel 2020 wegen Corona aus. Papenbrock hofft, dass er in diesem Jahr wieder stattfinden kann: „Das brauchen wir.“

Von Sylvia Telge