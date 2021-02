Wolfsburg

Selbst das Schneechaos hat Unbekannte am Samstag nicht davon abhalten können, in die Bäckerei Cadera in der Borsigstraße einzubrechen und dort zwei Kasseneinsätze und einen Kleintresor nebst Inhalt zu entwenden.

Die Täter durchsuchten den Verkaufsraum und Büros nach Bargeld

Ein Angestellter hatte den Einbruch bemerkt und unverzüglich die Polizei alarmiert. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen gelangten die Täter im Zeitraum zwischen Samstagmittag 13 Uhr und Sonntagnacht 00.10 Uhr auf das Gelände der Bäckerei. Dort zerstörten sie auf der rückwärtigen Gebäudeseite den Glaseinsatz eines Rolltores mit stumpfer Gewalt. „Durch das entstandene Loch begaben sie sich in die Räumlichkeiten. Sie betraten den Verkaufsraum und Büros und durchsuchten diese nach Bargeld“, sagt Polizeisprecher Thomas Figge.

Mögliche Zeugen sollten die Kasseneinsätze und den Tresor nicht berühren

Wie hoch der angerichtete Schaden ist, sollen die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Die Polizei bittet Zeugen, die möglicherweise die entwendeten Kasseneinsätze oder den Tresor finden, die Gegenstände nicht zu berühren und sofort die Polizei alarmieren. „Diese Beutestücke sind als Beweismittel und Spurenträger sehr wichtig“, betont Figge.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer 05361/46460 entgegen. Erst vor zwei Wochen waren Unbekannte am Wochenende in eine Bäckerei in der Lessingstraße eingebrochen.

