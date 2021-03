Trotz Lockdown: Wolfsburgs Fahrradgeschäfte verzeichnen großen Andrang

Wolfsburg

Fahrradfahren bietet im Corona-Lockdown gleich mehrere Vorteile: Es stellt eine Abwechslung zum Homeoffice dar, im Gegensatz zu Bus und Bahn besteht praktisch kein Ansteckungsrisiko und sportlich ist es auch. Kein Wunder, dass Wolfsburgs Fahrradläden eine große Nachfrage und sogar Lieferengpässe verzeichnen, obwohl sie eigentlich geschlossen haben.

Bei Fahrrad Schael klingelt das Telefon „im Dauermodus“

Seit Beginn des frühlingshaften Wetters steht vor der Werkstatt von Zweirad Schael praktisch ununterbrochen eine Schlange von Menschen. „Wir kommen kaum hinterher, das Telefon klingelt im Dauermodus“, erzählt Geschäftsführer Georg von Cramer. Die Werkstatt darf trotz des Lockdowns öffnen. Das Geschäft ist für Kunden geschlossen. Per „Click & Collect“ können sich die Wolfsburger aber weiterhin Fahrräder und Zubehör kaufen. „Wir dürfen keine Beratungsgespräche im Laden durchführen. Deshalb versuchen wir über Telefon und E-Mail zu klären, was sich die Kunden wünschen“, sagt von Cramer. Außerdem präsentiert das Geschäft die Räder auf der Website. Nach Absprache können Kunden eine Probefahrt machen.

Schlange vor der Tür: Ist das Wetter schön, gibt es mehr Fahrrad-Pannen. Die Werkstatt von Schael und die Mitarbeiter im Verkauf haben deshalb gut zu tun. Quelle: Roland Hermstein

Der Fahrradkauf über das Telefon und die Website sei kompliziert, meint Ina Wichmann vom gleichnamigen Zweiradladen: „Wenn jemand zum Beispiel ein E-Bike kaufen möchte, dann braucht es oft fünf oder sechs Anrufe, bis alle Fragen geklärt sind. Deshalb wäre es schöner, wenn die Leute kommen könnten.“ Wichmann und ihre Mitarbeiter achten, wenn sie zum Beispiel Fahrräder zur Reparatur aufnehmen, strikt darauf, den persönlichen Kontakt zu vermeiden: „Normalerweise gucken wir uns das Rad zusammen mit dem Kunden an. Jetzt nehmen wir nur den Auftrag an und die Kunden schieben das Rad selbst zur Werkstatt.“ Später rufe die Werkstatt zurück und erläutere das gefundene Problem.

Das dürfen die Fahrradgeschäfte momentan Wegen des Lockdowns sind die Verkaufsflächen von Wolfsburgs Fahrradläden geschlossen. Die Werkstätten dürfen jedoch weiterhin Kundenaufträge annehmen, sie gelten als systemrelevant. Zudem bieten viele Geschäfte Fahrräder und Zubehör per Click & Collect an. Die Beratung erfolgt per Telefon oder E-Mail und die Kunden holen sich die Ware anschließend am Geschäft ab. Bei Fahrrädern ist zudem eine Probefahrt ausdrücklich erlaubt. Für einen ersten Eindruck präsentieren viele Händler ihre Räder zudem auf ihren Websites.

Bereits in der Zeit nach dem ersten Lockdown hatten die Fahrradläden gut zu tun

Der erste Lockdown habe zu deutlichen Umsatzeinbußen geführt, berichtet Wichmann. In der Zeit danach seien die Fahrradläden aber „zum Glück die Nutznießer“ der begrenzten Freizeit- und Urlaubsmöglichkeiten gewesen. Für sie ist die große Nachfrage jedoch nichts Neues: „Vor allem der E-Bike-Boom ist schon länger da. Die Leute wollen sich bewegen.“ Auch das Bewusstsein für das Fahrrad als umweltfreundliches und praktisches Verkehrsmittel sei bereits in den Jahren vor der Pandemie gestiegen.

Von Cramer ist hingegen überzeugt, dass das Fahrrad seit Beginn der Pandemie noch stärker im Trend liegt: „Weltweit hat die Nachfrage nach Fahrrädern angezogen.“ Die Folge sind Lieferengpässe. In den Läden sind Räder teilweise nicht mehr in allen Farben und Größen erhältlich, außerdem fehlen Ersatzteile – teilweise über Monate. „Wir können deshalb manche Reparaturen nicht durchführen“, erklärt von Cramer.

Die Kunden reagieren teilweise aggressiv auf die Lieferengpässe

Mark Ritter, Mitarbeiter bei E-Bike Kasten und mitverantwortlich für den Shop in Wolfsburg, bestätigt die Lieferengpässe und den Run auf Räder in der Pandemie: „Wir können uns über die Nachfrage wirklich nicht beschweren.“ Die Lieferengpässe entstehen laut Ritter auch deshalb, weil einige Teile nur ein einziger Hersteller produziert. Ohne die fehlenden Teile, lässt sich kein Fahrrad fertig bauen. „Wir erleben es teilweise, dass Kunden wegen der langen Lieferzeiten aggressiv werden, aber wir haben das leider nicht in der Hand“, wirbt der Ritter um Verständnis.

Der Fahrradhandel verzeichnet laut Ritter seit Jahren steigende Umsätze. Bei E-Bike Kasten läuft das Geschäft so gut, dass Inhaber Guido Kasten zum 1. März den bereits zweiten Shop in Braunschweig einweiht. Dass der Kundenkontakt derzeit über Telefon und E-Mail erfolgen muss, findet Ritter annehmbar: „Ich empfinde das als nicht so große Störung.“ Anders sieht es mit der Absage der geplanten Feierlichkeiten für den neuen Shop aus aus: „Dass die Eröffnungsveranstaltung ins Wasser fällt, ist natürlich ein Wermutstropfen“, gibt Ritter zu.

Verschiedene Fachhandelsverbände fordern derzeit einer Wiedereröffnung der Läden. Wichmann und von Cramer unterstützen das. „Das Fahrrad ist eine sehr schöne Alternative zum öffentlichen Personennahverkehr. Deshalb finde ich es wünschenswert, dass wir unter Einschränkungen wieder öffnen dürfen“, meint von Cramer.

Von Melanie Köster